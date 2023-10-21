بلومبيرغ: إسرائيل والولايات المتحدة تبحثان خطط الحكم المستقبلي لغزة.. هذه السيناريوهات المقترحة!

وطن- قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون ينظرون إلى مستقبل قطاع غزة بعد إزاحة حكم حركة حماس إنهم بدأوا مناقشة إمكانيات محتملة، بما في ذلك تثبيت حكومة انتقالية مدعومة من الأمم المتحدة وبمشاركة حكومات عربية، حسبما قال أشخاص مطلعون على المداولات الحكومية الأمريكية، لوكالة “بلومبيرغ”.

ووفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن تفاصيل المداولات الخاصة، ما زالت المناقشات في مراحلها المبكرة وتعتمد على تطورات لم تحدث بعد، ليس أقلها النجاح في الهجوم البري الإسرائيلي.

وقالوا إن أي إمكانية من هذا القبيل ستحتاج إلى موافقة الدول العربية في المنطقة، وهو أمر غير مؤكد على الإطلاق.

وقال مسؤولون إسرائيليون مرارًا إنهم لا ينوون احتلال غزة، لكنهم قالوا أيضًا إن استمرار حكم حماس غير مقبول بعد الهجوم في السابع من أكتوبر الذي قتلت فيه الجماعة 1400 جندي ومستوطن وأخذت 200 شخص رهائن.

ووفقا للوكالة، فقد أثار تحدي تحقيق كلا الهدفين مخاوف أمريكية من أن إسرائيل لم تفكر بما فيه الكفاية فيما سيأتي بعد الهجوم البري وتخشى الولايات المتحدة أيضًا أن هجوم غزة بدون هدف واضح خارج إزاحة حماس يمكن أن يحول الصراع إلى حرب إقليمية.

مصير غزة بعد الاجتياح البري المتوقع

في الوقت نفسه، أصبح مصير غزة بعد الغزو البري المرتقب واحدة من أكثر المخاوف إلحاحًا للمسؤولين الأمريكيين، وسعى فريق الرئيس جو بايدن خلال الأسبوعين منذ وقوع الهجوم الحمساوي، إلى الموازنة بين دعم إسرائيل والمخاوف بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وبحسب الوكالة، فإنه كجزء من المحادثات المستمرة، سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى إبطاء وتيرة الغزو لكسب الوقت لفرار المزيد من الأشخاص من شمال غزة ولمحادثات سرية وسّطت فيها قطر لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وفقًا لأشخاص مطلعين على الجهود،وقد جرى اطلاق سراح امرأتين أمريكيتين – أم وابنتها من إلينوي – يوم الجمعة في هذا السياق.

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موافقة الدول العربية تمثل تحديا كبيرا

ومن جانبه، قال ويليام أوشر، أحد كبار محللي الشرق الأوسط السابقين في وكالة الاستخبارات المركزية أن إنشاء حكومة مؤقتة سيكون أمرًا صعبًا للغاية، والحصول على موافقة الحكومات العربية تحديًا أكبر.

وقال أوشر: “ستتطلب أي خطة تنطوي على حكومات عربية تحولًا كبيرًا في كيفية قبول الدول العربية للمخاطر والعمل معًا” مضيفًا “كما سيتطلب قفزة ثقة من القدس – وهي سلعة نادرة”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أشار الجمعة إلى أن بلاده لا تعتزم إدارة الأراضي بعد انتهاء عملياتها العسكرية.

وابلغ يولاف غلانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع البرلمانية في تل ابيب ان إسرائيل تهدف إلى فك ارتباطها بغزة وخلق “واقع أمني جديد” في المنطقة.

لابيد يقترح تسليم غزة للسلطة الفلسطينية

من جانبه، اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إعادة السيطرة على غزة إلى السلطة الفلسطينية، التي هزمتها حماس في الانتخابات هناك عام 2006، وقال لابيد في إحاطة إعلامية في تل أبيب يوم الخميس: “أعتقد أنه في النهاية، الأفضل هو أن تعود السلطة الفلسطينية إلى غزة”.

السلطة الفلسطينية بديل غير صالح

ووفقًا لتيد سينجر، ضابط استخبارات سابق كبير في وكالة المخابرات المركزية متخصص في الشرق الأوسط، فإن السلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية، والشتات الفلسطيني في دول مثل الأردن ولبنان، لن يكونا بديلين صالحين.

وقال سينجر: “بعد طردها من غزة عام 2006، تفتقر السلطة الفلسطينية إلى المصداقية وتحكم الضفة الغربية بالكاد” فيما “فقد الشتات الفلسطيني صلاته الفعالة بغزة”.

وقال مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، على شبكة CBS الأحد إن شعب غزة يستحق قيادة تسمح له بالعيش بسلام وأمن.

وقال سوليفان: “ما يشبه ذلك بالضبط مستقبلاً، لست في وضع يسمح لي بقوله اليوم” مضيفًا “لكن هذا هو السؤال الصحيح الذي يجب طرحه الآن، مع تطور الأحداث، لأننا يجب أن نفكر ليس فقط في المدى القريب ولكن أيضًا على المدى الطويل”.