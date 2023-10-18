داود أوغلو يعاتب أردوغان:”لا يمكن مساواة أي شبر من الأقصى بمليارات الدولارات” (فيديو)

وطن- عاتب رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داوود أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب مواقفه الحالية تجاه الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وأطل “أوغلو” بكلمات مؤثرة عن المسجد الأقصى وعن الأحداث الدامية في غزة المحاصرة، معاتباً أردوغان ومتحدثاً عن الماضي الذي كان فيه معه ضمن الحكومة التركية.

وقال المسؤول التركي: “عرفت قائداً، كنت فخوراً من وجودنا معاً، قائد خفق قلبي بفرح عندما قال دقيقة واحدة”.

أوغلو لأردوغان: “قلبي لا يتقبل الصمت”

وأضاف رئيس حزب المستقبل: “عرفت قائداً عندما كان الجميع يهدده قلت له لا تقلق سيد رئيس الوزراء .. لقد كتبت التاريخ اليوم سنفعل اللازم وجعلت شمعون بيريز يعتذر منه”.

وأكمل أوغلو: “عرفت قائداً.. كان قائداً كنت أبكي معه على فلسطين خلف الأبواب المغلقة”.

وتابع: “قلبي لا يتقبل صمت هذا القائد عما يحدث لفلسطين منذ 10 سنوات، قلبي لا يتقبل.. قلبي لا يتقبل عدم خروجه والوقوف بوجه إسرائيل”.

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وذكر المسؤول التركي: “إن كان سبب هذا هو خوفه أن يخسر بضعة مليارات من الدولارات ستأتيه من بعض الدول لينقذ الخزينة فيها”.

ورأى رئيس حزب المستقبل التركي، أن هذا الأمر إن كان صحيحاً يعني “جرماً أكبر من بيع أراضي العرب ولا يمكن مساواة أي شبر ومتر مربع من المسجد الأقصى بمليارات الدولارات”.

مواقف تركية من جرائم إسرائيل في غزة

يذكر أن أحمد داوود أوغلو علق على جرائم الاحتلال في غزة بالقول: “هل قصف المستشفيات هو أيضًا حرب ضد الإرهاب؟”.

وفي منشوره على منصة إكس تابع: “ألعن إسرائيل الدموية التي قتلت 500 روح بريئة بقصف مستشفى في غزة. هذا يسمى جريمة حرب، وهذا يسمى مذبحة، وهذا يسمى إرهاب دولة. أقف مع إخوتي الفلسطينيين حتى أنفاسي الأخيرة”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد علق على قصف مستشفى المعمداني قائلاً، إن قصف مسشفى فيه نساء وأطفال ومدنيون أبرياء هو آخر مثال على الهجمات الإسرائيلية المجردة من أبسط القيم الإنسانية.

وأكمل: “إنني أدعو الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة في غزة”.