تركي آل الشيخ يستهزيء بدماء شهداء مستشفى المعمداني!

وطن – بالتزامن مع حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بشكل عام، وبعد دقائق معدودة من استهداف مستشفى المعمداني، يبدو أن رئيس هيئة الترفيه والمستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ يعيش في عالم آخر.

حالة من الغضب في صفوف السعوديين تسببها تركي آل الشيخ عقب إعلانه عن إقامة عرض المصارعة الحرة “كراون جول”بمشاركة المصارع جون سينا، يوم 4 نوفمبر القادم، وذلك بالتزامن مع انشغال العالم أجمع بجريمة استهداف المستشفى المعمداني الذي راح ضحيته المئات من الشهداء، ما يمكن اعتباره استهزاء بدماء الشهداء.

جون سينا بطل العالم في الوزن الثقيل ضمن منافسات "WWE" مع مجموعة من أبرز النجوم 🔥

في عرض "كراون جول" بموسم الرياض ٢٠٢٣ 😎 🗓️ السبت 4 نوفمبر احجز تذكرتك:https://t.co/JDW94XWFlA#RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/FGEhiWFPWU — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 17, 2023

ومع إغلاقه للتعليقات، اتجه الكثير من السعوديين لاستنكار هذا الإعلان في هذا التوقيت. معتبرين أن ما أعلن عنه “آل الشيخ” غير مناسب، وسط دعوات لتأجيل انطلاق موسم الرياض لموعد آخر.

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وفي هذا السياق، وجه المغرد السعودي حارث الظفيري رسالة للمسؤولين عن الترفيه وبالأخص تركي آل الشيخ قائلا:”دلالة على ان الناس اللي كانت تجاملكم اصبحت لن تجاملكم وستكون غليضه معكم اقرو التعليقات و حجم شعور الناس بالخذلان ! اصحوا فما حصل في غزة ليس كما قبله”.

دلاله على ان الناس اللي كانت تجاملكم اصبحت لن تجاملكم وستكون غليضه معكم

اقرو التعليقات و حجم شعور الناس بالخذلان ! اصحوا فما حصل في #غزة ليس كما قبله .. — حارث الظفيري (@7arth_k) October 17, 2023

وقالت مغردة سعودية أخرى:” يا ليت الموسم يتأجل موب وقته”. وقال مغرد أخر مستنكرا فعلة آل الشيخ:” عيب والله”.

ياليت الموسم يتأجل موب وقته 💔 — أنا اوركيدة . (@Orchid_flowr) October 18, 2023

أما المغردة السعودية “أم خالد” فعبرت عن غضبها بالقول:” ومرة ثانية .. اتفووووو”. بينما قال آخر مخاطبا تركي آل الشيخ:” معقول انت عايش معنا في كوكب الأرض!!”.

وكان التعليق الأقوى من المعارض السعودي المقيم في كندا عمر بن عبدالعزيز، حيث علق على الأمر قائلا:” ياناس شوية خجل يابن شولوم لم كلابك شوي كم ساعة!”.

ياناس شوية خجل يابن شولوم لم كلابك شوي كم ساعة! https://t.co/eAB5aSigXm — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) October 17, 2023

ولليوم الثاني عشر على التوالي تتواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مخلفة حتى اللحظة أكثر من 3478 شهيدا، بينما تجاوز عدد الجرحى 12 ألفا.

وكان أبشع المجازر التي ارتكبتها الطائرات الحربية الإسرائيلية طيلة هذا الايام، قصف مستشفى المعمداني في غزة، والذي أدى إلى استشهاد 500 فلسطيني، و314 مصابا حالة 28 منهم حرجة.