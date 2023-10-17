وائل قنديل: “يجب على كل بلد عربي ألا يسمح بمبيت سفير للاحتلال على أرضه الليلة”

وطن – طالب الصحفي المصري “وائل قنديل” بطرد سفراء الكيان الإسرائيلي لدى الدول المطبعة معه، احتجاجاً على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وآخرها المجزرة التي أودت بحياة أكثر من 500 مدني وخلفت مئات الجرحى، الثلاثاء، في استهداف مستشفى الأهلي المعمداني بغزة.

وقال وائل قنديل في تغريدة على حسابه في موقع “إكس“–تويتر سابقاً-: “كل بلد عربي يسمح بمبيت سفير للاحتلال على أرضه هذه الليلة هو شريك أساسي في مذبحة المستشفيات الفلسطينية”.

وائل قنديل يدين مذابح الاحتلال ويطالب بتحرك عربي

وقوبلت تغريدة “قنديل” بتفاعل واسع من قبل العديد من النشطاء، الذين أكدوا أن ما ذكره يمثلهم ويمثل “كل عربي شريف” حسب وصفهم.

وكتبت مغردة باسم “جهاد” في رد على التغريدة: “نعم ورب الكعبة.. كل سفارة يجب أن تغلق ويطرد السفراء إلى الأبد.”

فيما دون محمد الشحات: “حقا والله أقل رد.. رغم أنه رد عاجز ولكنه الحد الأدنى اليوم.”

وفيما قررت كولومبيا أقصى غرب أمريكا اللاتينية، طرد السفير الإسرائيلي من أراضيها، ردا على إساءته لرئيس البلاد الذي أدان الجرائم المرتكبة في غزة.

لم تقم أي من العواصم العربية المطبعة مع الاحتلال بطرد ممثليه لديها، أو حتى استدعائهم احتجاجاً على ما يجري في الأراضي الفلسطينية من جرائم على يد قوات الاحتلال، وكأن الأمر لا يعنيها.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، استشهاد 500 فلسطيني في استهداف الاحتلال الاسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني.

وقال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في تصريحات صحفية، إن “ما يزيد على 500 شهيد” سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي “المعمداني”.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن “طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى الكائن بحي الزيتون بغزة أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن”.

ومن جهتها أعلنت حركة حماس وقوع مئات الشهداء والجرحى في قصف المستشفى الأهلي المعمداني أغلبهم من المرضى والأطفال.

وقالت الحركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن هذه المجزرة، “جريمة إبادة جماعية تكشف مجدّداً حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابها، وتفضح الدعم الأميركي والغربي لهذا الكيان الاحتلالي المجرم”.

وقالت الحركة في بيانها المذكور: “على المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية تحمل مسؤولياتهم والتدخل الفوري، الآن وليس غداً.. لوقف غطرسة الاحتلال وجيشه الفاشي، ومحاسبته على ما يقترفه من إبادة جماعية منذ أحد عشر يوماً”.