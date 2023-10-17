نشر غامض لـ2000 جندي أمريكي في إسرائيل .. علاقته بالاجتياح البري وتوجيهات متناقضة

وطن – قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن الجيش الأمريكي اختار ما يقرب من 2000 جندي للتحضير لنشر محتمل لدعم إسرائيل، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

جاء ذلك حسبما نقلته الصحيفة عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية، وقالت إن القوات مكلفة بالدعم الطبي ومهام أخرى، لكن ليس المقصود منها الخدمة في دور قتالي.

وبحسب الصحيفة، فإنه ليس من الواضح أين أو تحت أي سيناريو قد يتم إرسال القوات.

في حين قال مسؤول دفاعي مطلع على التخطيط، إن القوات البالغ عددها 2000 جندي تشمل مشاة البحرية والبحارة، وأشارت إلى أن اختيارهم يهدف إلى إرسال رسالة ردع إلى إيران وجماعة حزب الله اللبنانية.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن المسؤولين، أن القوات تتمركز حاليًا داخل الشرق الأوسط وخارجه، بما في ذلك أوروبا. وذكرت أن قرار البنتاغون أشار إلى أنها تستعد لدعم القوات الإسرائيلية في حال قيام إسرائيل بتوغل بري في غزة.

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تناقض في التوجيهات الأمريكية

في السياق، أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأن يكون الجنود على أهبة “الاستعداد للانتشار” خلال عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، وذلك على الرغم من أن العديد من المسؤولين قالوا إن الدور الأمريكي لن يكون للقتال.

وأكد مسؤول أمريكي أن أوستن أصدر الأوامر للقوات بأن تكون جاهزة للانتشار في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​خلال 24 ساعة من تلقي الأمر.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن الأمر ليس بمثابة موقف ردع مثل ما شوهد مع تعبئة المجموعات الضاربة من حاملتي الطائرات “يو إس إس فورد” و”يو إس إس أيزنهاور” في البحر الأبيض المتوسط.

لكن بدلاً من ذلك يبدو أنه يصل إلى دور الدعم المباشر “للدفاع عن إسرائيل”.

وسبق أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، إنه لا يعتقد أنه من الضروري انضمام القوات الأمريكية إلى القتال بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

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ويقول مراقبون إن التحركات لإعداد القوات الأمريكية لانتشار محتمل تهدف إلى إرسال تحذير لإيران وغيرها من تصعيد الصراع، وتسليط الضوء على الدعم العسكري الأمريكي المستمر لإسرائيل.

زيارة بايدن لإسرائيل

أمريكياً أيضاً، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن رئيس بلاده جو بايدن سيزور إسرائيل يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وللتأكيد على ما سمّاه “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”. كما سينقل رسالة تضامن من واشنطن مع تل أبيب والالتزام الصارم بأمنها.

وأعلن البيت الأبيض، أن بايدن سيتوجه من إسرائيل إلى عمان الأربعاء، لإجراء محادثات مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن بايدن سيؤكد مجددا أن حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير، وسيبحث مجددا في الاحتياجات الإنسانية لجميع المدنيين في غزة.