مذيع الجزيرة أيمن عزام: “رباط جزمة بنزيما أفضل عندي من كل أهداف محمد صلاح”

وطن – هاجم الإعلامي والمذيع المصري المعروف أيمن عزام، مقدم البرامج عبر قناة “الجزيرة” القطرية، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بسبب موقفه المتخاذل مما يحدث في فلسطين وغزة، وهو الموقف الذي انتقده الكثيرون من جمهور “صلاح” خاصة في مصر.

وعبر منشور له على حسابه في منصة “إكس” قال أيمن عزام، مقدم برنامج “بعد منتصف الليل” على شاشة “الجزيرة مباشر” مهاجما نجم ليفربول بعنف: “رباط جزمة بنزيما عندي أفضل من كل أهداف محمد صلاح”.

وأضاف الإعلامي المصري: “اللي فلسطين لا تهمه .. و القدس لا تشغله .. و المسجد الأقصى لا يعنيه .. لا يستحق المتابعة و لا التقدير حتى لو قدم للعالم كل أنواع السعادة”.

وختم أيمن عزام منشوره مغرداً: “فلسطين البوصلة فلسطين قضيتنا”.

مذيع الجزيرة يهين صلاح

وحقق المنشور تفاعلاً واسعاً من رواد منصة إكس (تويتر سابقاً) ومنهم “ليلى أبو زيد”، التي علقت قاصدة صلاح: “لماذا لا زال الناس تنتظر خيرا من لاعب ارتعب من الأموال والشهرة”.

وأضافت عن محمد صلاح: “أول شيء فعل احتفل بالكريسماس ولبس ألبسة مقززة وعرى صدره ولم يكن سعيد بانتصار المغرب في المونديال.”

وتابعت: “هذا احذفوه من لائحة العرب ولا تنتظرون منه شيء حتى تبرعه ليتبرع به لبريطانيا لان الموقف في وقته أغلى من المال”.

وقال متابع آخر حول منشور صحفي الجزيرة الذي يهين به صلاح: “انا اتفاجأت اني مش عامل متابعة لصلاح على أي وسيلة تواصل ففرحت لاني كنت داخل الغي المتابعات”.

لكن محمد فاكي رأى أن انتقاد محمد صلاح فاق انتقاد الهجمات الإسرائيلية مغرداً: “حقيقة تم انتقاد محمد صلاح اكثر من الهجوم الاسرائيلي نفسه .. الناس تعقل شوية”.

وذهب محمد الملحي للتبرير للدولي المصري: “الراجل غير قادر علي الاعلان عن موقفة وتحمل العقوبة, يمكن محرز لو كان في الدوري الانجليزي كان عمل نفس الموضوع لكن محمد صلاح قام بالتبرع لصالح فلسطين وده اللي في استطاعته”.

وأضاف المغرد متجاهلاً أن محمد صلاح لم يكتب أو يشارك أي كلمة عن فلسطين ولو بشكل عام ولو حتى تغيير صورة غلاف صفحته لخريطة فلسطين أو علمها: “زيك كده اقصي ما تستطيع عمله هو التبرع ونشر الحقائق علي منصتك الاعلامية”.

صلاح يحفظ ماء وجهه بهذه الخطوة

وكانت وسائل إعلام مصرية نقلت كواليس تبرع لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، للهلال الأحمر المصري لدعم فلسطين، في تحرك جديد منه على ما يبدو لحفظ ماء وجهه، بعد غضب شعبي كبير ضده لصمته المخزي عن انتقاد جرائم الاحتلال كما فعل العديد من النجوم الآخرين، وهو ما أدى لخسارته مليون متابع بسبب صمته المريب عما يجري في غزة.

وواجه المصري محمد صلاح، حملة انتقاد واسعة من قبل الجماهير والمتابعين عبر المنصات، بسبب عدم تعبير اللاعب عن موقفه تجاه ما يحدث في فلسطين وغزة بشكل خاص.

ونقل موقع “yallakora” عن رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري قوله، إن “محمـد صـلاح قدم تبرعات بالفعل لمساعدة أهالي غزة وهو ليس غريباً عليه”.

وحسب مصدر في الهلال الأحمر المصري رفض الكشف عن هويته، وصلت قيمة التبرعات إلى 3,5 مليون دولار، أي ما يساوي 100 مليون جنيه مصري.