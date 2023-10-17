حركة تحرير الحرمين تهدد باستهداف المصالح الأمريكية في الخليج ردا على جرائم إسرائيل

وطن – تداول معارضون سعوديون بيانا منسوبا لما تسمى “حركة تحرير الحرمين” تعلن فيه قرارها باستهداف المصالح والقواعد العسكرية الأمريكية في السعودية ودول الخليج نصرة لغزة ودعما لها في وجه العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا وغربيا ضد قطاع غزة.

وقال البيان المتداول على منصة “X” (تويتر سابقا)، والذي رصدته “وطن“، إن “حركة تحرير الحرمين تراقب جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأوضح البيان أنه “بناء على التطورات الأخيرة التي تبدأ من الدعم السياسي الغربي للمجازر الصهيونية وانتهاء بالتحشيد الأمريكي عسكرياً للمشاركة في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين؛ تعلن حركة تحرير الحرمين حضورها العسكري مع أخوانها في محور المقاومة الإسلامية واستعدادها التام لتنفيذ عمليات عسكرية فدائية وصاروخية ضد جميع المصالح والقواعد العسكرية الأمريكية في بلاد الحرمين الشريفين وبقية دول الخليج حسب امكاناتنا العسكرية المتاحة”.

واختتم البيان بتوجيه التحية “لكل الأبطال المجاهدين الصابرين في فلسطين المحتلة وندعوا الله الرحمة للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى والحمد لله رب العالمين”.

الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات جديدة دعما لإسرائيل

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة عن قرارها بإرسال حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي زار إسرائيل، السبت، أن إرسال حاملة الطائرات يأتي في إطار “ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود لتوسيع الحرب في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس” قبل أسبوع.

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حاملة الطائرات يو أس أس آيزنهاور ستنضم للحاملة جيرالد فورد

وستنضم حاملة الطائرات “يو اس اس أيزنهاور” ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى الحاملة “جيرالد فورد” التي سبق وأن تم نشرها في المنطقة في أعقاب “طوفان الأقصى”.

وجاء ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزو الذي بدأ منذ عملية ” طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام يوم 7أكتوبر/تشرين أول الجاري.

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وتعهدت الولايات المتحدة مرارا منذ بدء العملية بدعم تل أبيب، مشددة على أن لها الحق في الدفاع عن نفسها، دون أي إدانة للعدوان الإسرائيلي الذي أدى لارتقاء 2808 شهيدا وإصابة 10859 بجروح مختلفة.

بريطانيا ترسل سفينتين عسكريتين وفرقة مشاة

وكانت بريطانيا قد اعلنت أيضا عن إرسال سفينتين عسكريتين مع فرقة مشاة للمنطقة في إطار الدعم الغربي لإسرائيل خشية من دخول أطراف جديدة للحرب ضد دولة الاحتلال.