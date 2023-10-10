الولايات المتحدة تؤكد انضمامها للحرب في حال تم فتح جبهات متعددة ضد إسرائيل.. تفاصيل

وطن – في خطوة تفوق ما فعلته في حرب أكتوبر 1973، أكدت الولايات المتحدة الامريكية بأنها ستنضم للحرب دفاعا عن إسرائيل في حالة اتساع نطاقها لجبهات أخرى غير المندلعة حاليا مع المقاومة الفلسطينية.

ونقل موقع “إسرائيل رادار” عن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إن السفن الحربية الأمريكية المتجهة إلى إسرائيل ستنضم إلى القتال في حالة اندلاع الحرب على جبهات متعددة.

و ردًا على هجوم المقاومة على معسكرات الجيش الإسرائيلي وقواعده العسكرية يوم السبت الفائت، أعلن وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن أنه وبعد مناقشات تفصيلية مع الرئيس جو بايدن، وجه بعدة خطوات لتعزيز موقف وزارة الدفاع في المنطقة لتعزيز جهود الردع الإقليمية.

US warships heading to Israel will join the fight in case war erupts on multiple fronts, IDF spokesman says (via @AmichaiStein1); Air Force airlifts hundreds of soldiers from vacations overseas back to Israel to join the war. — Israel Radar (@IsraelRadar_com) October 10, 2023

وأعلن أنه وجه حركة حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك وفقا لبيان وزارة الدفاع الأمريكية.

توجيه حاملة الطائرات يو إس إس نحو إسرائيل

وشمل ذلك حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية يو إس إس جيرالد آر فورد (CVN-78)، وطراد الصواريخ الموجهة من فئة تيكونديروجا يو إس إس نورماندي (CG 60)، بالإضافة إلى مدمرات الصواريخ الموجهة من فئة أرلي بيرك يو إس إس توماس هودنر (DDG 116). )، ويو إس إس راماج (DDG 61)، ويو إس إس كارني (DDG 64)، ويو إس إس روزفلت .

أسراب طائرات متنوعة

كما أعلن عن اتخاذ خطوات لتعزيز أسراب الطائرات المقاتلة التابعة لقوات الولايات المتحدة من طراز F-35 وF-15 وF-16 وA-10 للحرب في المنطقة.

دعم عاجل بالمعدات والذخيرة

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن أن حكومة الولايات المتحدة ستقوم بسرعة بتزويد الجيش لإسرائيلي بمعدات وموارد إضافية، بما في ذلك الذخائر ليتكرر الحديث عن استعدادها الانضمام للحرب في غزة.

الإمارات تحذر الأسد من التورط في الحرب مع حماس

ويأتي إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة بأن الإمارات حذرت نظام الأسد من التدخل في الحرب بين حماس وإسرائيل أو السماح بشن هجمات على إسرائيل من الأراضي السورية.

وبحسب مصادر تحدثت لموقع “أكسيوس” الأمريكي فقد وجه المسؤولون الإماراتيون رسائلهم إلى مسؤولين سوريين رفيعي المستوى وأطلعوا إدارة بايدن على اتصالاتهم مع السوريين.