الولايات المتحدة تؤكد انضمامها للحرب في حال تم فتح جبهات متعددة ضد إسرائيل.. تفاصيل

وطن – في خطوة تفوق ما فعلته في حرب أكتوبر 1973، أكدت الولايات المتحدة الامريكية بأنها ستنضم للحرب دفاعا عن إسرائيل في حالة اتساع نطاقها لجبهات أخرى غير المندلعة حاليا مع المقاومة الفلسطينية.

ونقل موقع “إسرائيل رادار” عن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إن السفن الحربية الأمريكية المتجهة إلى إسرائيل ستنضم إلى القتال في حالة اندلاع الحرب على جبهات متعددة.

و ردًا على هجوم المقاومة على معسكرات الجيش الإسرائيلي وقواعده العسكرية يوم السبت الفائت، أعلن وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن أنه وبعد مناقشات تفصيلية مع الرئيس جو بايدن، وجه بعدة خطوات لتعزيز موقف وزارة الدفاع في المنطقة لتعزيز جهود الردع الإقليمية.

US warships heading to Israel will join the fight in case war erupts on multiple fronts, IDF spokesman says (via @AmichaiStein1); Air Force airlifts hundreds of soldiers from vacations overseas back to Israel to join the war.

