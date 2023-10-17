المنتخب الأردني يتوشحون الكوفية الفلسطينية تضامناً مع غزة (فيديو)

وطن- ارتدى لاعبو المنتخب الأردني وشاح الكوفية الفلسطينية والأردنية، في المباراة الودية أمام العراق، الثلاثاء، إثر الحرب الإسرائيلي الأعنف في تاريخ الصراع منذ النكبة الفلسطينية عام 1948 والمستمرة لليوم ال11 على التوالي.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للاعبي المنتخب الأردني (النشامى)، أمام العراق (أسود الرافدين)، في المباراة الودية خلال فترة التوقف الدولي، استعداداً للتصفيات الآسيوية المزدوجة القادمة.

المنتخب الأردني يتوشحون الكوفية الفلسطينية

كما وظهر في مقطع الفيديو، لاعبو النشامى الأردني وهم يرتدون وشاح الكوفية الفلسطينية والأردنية، تضامناً مع أهل فلسطين في غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق سكان المدينة.

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وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة بحق النازحين الذين ذهبوا إلى مشفى المعمداني وسط مدينة غزة، الثلاثاء، راح ضحيتها أكثر من 500 مواطن فلسطيني كإحصائية أولية، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.

التضامن مع فلسطين

وتضامن العديد من النجوم الرياضيين مع أهل فلسطين في غزة، إثر القصف العشوائي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بغاراته على قطاع غزة، لعل أبرزهم محمد النني وأكرم توفيق وكريم بنزيما ورياض محرز وحكيم زياش وغيرهم.

ووصل عدد الشهداء منذ بداية الحرب الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة، حتى كتابة هذا الخبر من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، إلى نحو 3 ألاف شهيد فلسطيني وأكثر من 12 ألف جريح فلسطيني بجراح مختلفة.