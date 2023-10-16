كاريكاتير يسخر من نتنياهو في “الغارديان” يطيح برسامها الشهير (شاهد)

وطن – أقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية رسام الكاريكاتير “ستيف بيل”، بسبب رسم كاريكاتوري سخر فيه من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويظهر الكاريكاتير نتنياهو وهو يستعد لإجراء عملية جراحية بمشرط على جسده، حيث يمكن رؤية الخطوط العريضة لقطاع غزة.

وجاء في التعليق المصاحب: “يا سكان غزة، اخرجوا الآن”، في إشارة إلى أن إسرائيل تطلب من أهالي غزة النزوح جنوبا قبل غزو بري وشيك.

وقال رسام الكاريكاتير المفصول في تصريحات صحفية: “لقد عملت لمدة 42 عامًا ولم تظهر هذه الأنواع من المشكلات إلا أخيراً، كنت أرسم ثلاث رسوم افتتاحية في الأسبوع، ثم قلصوها إلى ثلاثة شهريًا، والآن تخلصوا منها تمامًا”.

وكشف أن المحررين في الغارديان، رفضوا نشر رسم كاريكاتيري لرئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي.

وقال بيل في موقع إكس -تويتر سابقاً – إنه أرسل الصورة في وقت سابق من هذا الشهر و”بعد أربع ساعات تلقى مكالمة هاتفية مشؤومة من الإدارة تتضمن عبارة “رطل لحم” في إشارة إلى شخصية شايلوك اليهودي في مسرحية “تاجر البندقية” للكاتب المسرحي ويليام شكسبير وأن رسمه معاد للسامية.

ويعتبر مقرض المال شيلوك، من مسرحية شكسبير تاجر البندقية، أحد أكثر الصور النمطية اليهودية شهرة في الأدب الإنجليزي بسبب طبيعته الجشعة.

وفي المسرحية المذكورة يطلب شايلوك رطلًا من لحم أنطونيو إذا لم يتم سداد القرض في غضون ثلاثة أشهر.

وأشارت شبكة bbc نقلاً عن متحدث باسم الغارديان، أن الصحيفة قررت عدم تجديد عقد ستيف بيل.

وأضاف أن الرسوم الكاريكاتورية لستيف بيل، لطالما كانت جزءًا مهمًا من صحيفة “الغارديان” على مدار الأربعين عامًا الماضية ونحن نشكره ونتمنى له كل التوفيق”.

محرك دمى

وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها بيل برسم رسوم كاريكاتورية معادية للسامية، بحسب التقرير، فقد أظهرت أعماله السابقة نتنياهو كمحرك للدمى يسيطر على السياسيين البريطانيين، وأخرى قارنت قطاع غزة بمعسكرات الاعتقال النازية.

كما رسم عام 2020 رسماً يظهر السير كير ستارمر وهو يحمل رأس جيريمي كوربين على طبق، وقد فسره البعض على أنه إشارة إلى رأس يوحنا المعمدان، الذي تم تقديمه إلى سالومي ابنة الملك اليهودي هيرودس.

وفي العام نفسه، غرد عضو البرلمان المحافظ ساجد جاويد قائلاً إن الرسم الكاريكاتوري الذي رسمه بيل – والذي يصور وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل ورئيس الوزراء السابق بوريس جونسون كثيران مع حلقات في أنوفهما – كان “مسيئًا بشكل لا يصدق”.

وقال جاويد إنها “تذكرنا بالرسوم الكاريكاتورية المعادية للسامية من القرن الماضي”.

كما اعتذرت صحيفة الغارديان في وقت سابق من هذا العام، بعد انتقاد رسم كاريكاتوري يصور رئيس هيئة الإذاعة البريطانية ريتشارد شارب باعتباره معاديًا للسامية، كما اعتذر مارتن روسون، الفنان الذي رسمها.