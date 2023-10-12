قناة “العربية الحدث” تبرر للاحتلال قصف الجامعة الإسلامية بغزة بأسلوب قذر (شاهد)

وطن – لا تتوانى شبكة قنوات “العربية” السعودية عن محاولات إظهار انحيازها للعدو الإسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية، حتى في أحلك الظروف وأقساها.

آخر هذه الانحيازات كانت خلال تغطية قناة “العربية الحدث” لعملية قصف سلاح الجو الإسرائيلي للجامعة الإسلامية في غزة، والذي يعتبر جريمة حرب.

وفي محاولة منها لتبرير ما أقدم عليه طيران الاحتلال الإسرائيلي، عنونت قناة العربية في تبريرها قصف غزة عبر شريطها الظاهر على الشاشة خلال تغطيتها للجريمة الإسرائيلية، قائلة: قصف يستهدف جامعة مربطة بحماس في قطاع غزة”.

اداعاءات القناة السعودية وموقفها المخزي لا يعتمد على أي حقيقة، ومحاولتها الربط بينها وبين حركة حماس يعبر عن موقفها الرافض للمقاومة.

دليل كذب ادعاءات قناة الحدث

والدليل على ذلك أن تأسيس الجامعة الإسلامية في قطاع غزة تم عام 1978 أي قبل نحو 9 سنوات من إعلان الشهيد أحمد ياسين تأسيس حركة حماس عام 1987، الأمر الذي يؤكد تعمد القناة في تضليل الرأي العام.

موقف القناة لم يمر مرور الكرام، حيث تنبه المغردون على منصة “X” (تويتر سابقا) لهذا الأمر، ما دفعه لشن هجوم ليس الأول ضدها بسبب مواقفها المعادية لكل أشكال المقاومة.

أبت السفالة أن تفارق أهلها إذا رأيت الخبر يصاغ بهذه الطريقة فاعلم أن القناة هي (العبرية) وليس العربية pic.twitter.com/YEDmzLkOTT — د.حذيفة عبدالله عزام (@huthaifaabdulah) October 11, 2023

غضب واستياء من القناة السعودية

وفي هذا السياق، قال المغرد علي الجبوري أن ” قناة الحدث مهمتها تخريب دول العرب ما عدا دولة عربية واحدة”، في إشارة لخضوعها للإمارات ومحاولتها الدائمة الترويج لها حتى لو على حساب السعودية نفسها.

وقال مغرد آخر مهاجما القناة:” اصلا هذه قناة عبرية لكن باللغة العربية .”

ووصف المغرد نضال العورتاني القناتين العربي والحدث بالقول:” قناتا الحدثين الأكبر والأصغر، الحدث والعبرية.”

قناتا الحدثين الأكبر والأصغر، الحدث والعبرية. — Nɪᴅᴀʟ Aᴡᴀʀᴛᴀɴʏ نضال العورتاني (@NidalAwartany) October 11, 2023

أما المغرد أبو أحمد بن سالم فقال:” هذه القناة العبرية ولا تمت للعربية بصله وانا عندما أطالع فيها إنما اشاهد الرأي الجانب الصهيوني من المعركة فقط.”

قناتا الحدثين الأكبر والأصغر، الحدث والعبرية. — Nɪᴅᴀʟ Aᴡᴀʀᴛᴀɴʏ نضال العورتاني (@NidalAwartany) October 11, 2023

وقال آخر:” إعلام آل يهود شيء غير مستغرب”.

إعلام آل يهود

شيء غير مستغرب — الأسطورة (@Aboodmohmmad4) October 11, 2023

قصف الجامعة الإسلامية بغزة

وكان سلاح الجوي الإسرائيلي قد قصف، الأربعاء، الجامعة الإسلامية في قطاع غزة، ما تسبب بتدميرها بشكل كامل.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة “X” (تويتر سابقا) مقطع فيديو صادم يوثق لحظة استهداف الطيران الإسرائيلي مباني الجامعة بإنزال عشرات القنابل المدمرة.

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وتبريرا للفعل الإجرامي حول قصف الجامعة الإسلامية في غزة، زعم “أدرعي” أن استهداف الجامعة الإسلامية جاء بسبب عملها “كمركز تأهيل وتدريب رئيسي لمهندسي حماس”. دون تقديم أي دليل يدعم ادعاءاته.