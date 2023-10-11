حولهم لأشلاء.. لحظة استهداف حزب الله لجنود إسرائيليين في تلة الجرداح

وطن- نشر حزب الله اللبناني، الأربعاء، مقاطع مصورة وثقت لحظة استهدافه لتمركز خاص بجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الجرداح، عند الحدود اللبنانية.

وصباح الأربعاء، وقعت الاشتباكات بين عناصر حزب الله وجيش الاحتلال في محيط بلدة “الضهيرة” اللبنانية الحدودية، في ظل مشاركة مروحيات عسكرية إسرائيلية في القصف.

حزب الله يقصف جنود إسرائيل في تلة الجرداح

ووثق الفيديو لحظة استهداف جنود إسرائيليين على التلة بشكل مباشر عبر صواريخ موجهة.

وأظهر المقطع تمكن هذه الصواريخ من تحقيق إصابة مباشرة، حولت بعض الجنود الإسرائيليين لأشلاء، بينما ظهر جنود آخرون يفرون من موقع القصف بعد انتباههم للهجوم من قبل حزب الله.

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وكان حزب الله قد أعلن مسؤوليته، الأربعاء، عن استهداف موقع إسرائيلي بصواريخ موجهة، قائلا إن الهجوم يأتي ردا على هجمات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 3 من عناصره، الإثنين.

حزب الله والحرب مع إسرائيل

وعن إمكانية خوض حزب الله لحرب مفتوحة مع إسرائيل، قال اللواء فايز الدويري، الخبير العسكري والاستراتيجي، في تصريحات إعلامية إن الجانبين اللبناني والإسرائيلي كلاهما يتحفظ على الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.

حيث تخشى إسرائيل بحسبه، من توحيد الساحات، سواء داخل فلسطين، قطاع غزة والضفة وعرب الداخل، أو داخل الإقليم، غزة وحزب الله.

أما في لبنان، فإن حزب الله يعي المشاكل التي يعاني منها البلد، اقتصاديا واجتماعيا، إضافة إلى فراغ الكرسي الرئاسي، يقول اللواء “الدويري”.

وأبلغ حزب الله الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل)، بضرورة إخلاء جميع المواقع على الحدود الإسرائيلية “فورا”.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أحد مواقعه في الشمال تعرض لإطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان، وأنه بدأ هجمات على لبنان ردا على ذلك.