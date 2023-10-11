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    حزب الله ينفذ ضربات جنوب لبنان .. هذا خطه الأحمر لدخول المواجهة مع “إسرائيل” (شاهد)

    مصادر أكدت أن هناك تنسيقا كبيرا بين الحزب وقوى وحكومات "محور المقاومة"
    سالم حنفيبواسطة لا توجد تعليقات3 دقائق
    حزب الله يدمر ملالة إسرائيلية جنوب لبنان
    حزب الله يستهدف ملالة إسرائيلية جنوب لبنان

    وطن – كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من حزب الله، أن الحزب أعلن حالة الاستنفار القصوى في صفوف مقاتليه خلال الـ24 ساعة القادمة، في وقتٍ نفّذ فيه مقاتلوه ضربات ضد أهداف اسرائيلية جنوب لبنان خلال الساعات الماضية .

    وقالت الصحيفة إن تنسيقا عاليا تم بين قوى و”حكومات محور المقاومة”. حيث شدّدت “المحور” على الخط الأحمر الذي قد يؤدي إلى تفجير الأمور في كل المنطقة في حال تجاوزته “إسرائيل”.

    وقالت مصادر من داخل الحزب اللبناني للصحيفة، إن الحزب بدأ استنفاراً خاصاً لكل قواته العسكرية، وأمرها بالاستعداد لأي لحظة تتطلب الانخراط في دعم مباشر للمقاومة في فلسطين.

    حزب الله
    حزب الله بدأ استنفاراً خاصاً لكل قواته العسكرية للاستعداد للإنخراط في المعركة

    “الخط الأحمر”

    وقالت المصادر “أنه في حال قرر العدو توسيع معركة تهجير أهالي قطاع غزة، أو القيام بعمل مجنون ضد قوى المقاومة في القطاع، فإن الأمور ستشهد تغييراً كبيراً”. وهو الأمر الذي يعتبره الحزب خط أحمر.

    الاحتلال يقصف غزة بشكل مكثف بقنابل الفسفور المحرمة دوليا
    الاحتلال يقصف غزة بشكل مكثف بقنابل الفسفور المحرمة دوليا

    وأوضح المصدر أن حزب الله أبلغ جهات عدة ومنها دولية أنه غير معني بتوفير ضمانات أو تطمينات لإسرائيل. مؤكدا بأن المقاومة ف لبنان “ليست حارس حدود للعدو”.

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    وشددت المصادر على أن أية محاولة من إسرائيل لتحميل لبنان مسؤولية أي نشاط عسكري لجهات غير لبنانية، لن يتم القبول بها. وأن أي هجوم من جانب العدو ضد أي جهة لبنانية سيُقابل برد تماثلي وبصورة متواصلة.

    حزب الله يطلق صاروخين باتجاه موقع إسرائيلي حدودي ويوقع إصابات

    وظهر الخميس، أعلن حزب الله اللبناني اطلاق صاروخين موجهين باتجاه موقع الضهيرة الإسرائيلي الحدودي جنوب لبنان.

    وأكد مصدر في الحزب حدوث إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية جراء استهداف موقع حدودي بصاروخين موجهين.

    وأعلن الحزب استهداف “موقع الجرداح ‏الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ الموجّهة”، ما أدّى إلى “سقوط عدد كبير من الإصابات ‏المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح”. وفق ما نقلت قناة “المنار

    وأعلن الحزب “استشهاد عدد من الأخوة المجاهدين وهم: حسام ابراهيم، علي فتوني، علي حدرج”.

    وقال حزب الله إن المقاومة “ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي ‏تستهدف بلدنا وأمن شعبنا خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء”.

    في المقابل، قام الاحتلال باستهداف مرتفعات الضهيرة ‫ومروحين وأم التوت ويارين بالمدفعية.

    وطلب الاحتلال من المستوطنين “الدخول إلى الأماكن المحصنة ‫بعد إطلاق الصاروخ المضاد للدروع من لبنان”.

    وأمس الثلاثاء، أعلن حزب الله عن استهداف ملالة اسرائيلية من نوع “زيلدا” بصاروخين موجهين غرب مستعمرة افيفيم.

    وقال حزب الله في بيانٍ نقلته قناة “المنار” إن العملية ردأ على الإعتداءات الإسرائيلية التي إستهدفت عددا من نقاط المراقبة التابعة للحزب.

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