حزب الله ينفذ ضربات جنوب لبنان .. هذا خطه الأحمر لدخول المواجهة مع “إسرائيل” (شاهد)

وطن – كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من حزب الله، أن الحزب أعلن حالة الاستنفار القصوى في صفوف مقاتليه خلال الـ24 ساعة القادمة، في وقتٍ نفّذ فيه مقاتلوه ضربات ضد أهداف اسرائيلية جنوب لبنان خلال الساعات الماضية .

وقالت الصحيفة إن تنسيقا عاليا تم بين قوى و”حكومات محور المقاومة”. حيث شدّدت “المحور” على الخط الأحمر الذي قد يؤدي إلى تفجير الأمور في كل المنطقة في حال تجاوزته “إسرائيل”.

وقالت مصادر من داخل الحزب اللبناني للصحيفة، إن الحزب بدأ استنفاراً خاصاً لكل قواته العسكرية، وأمرها بالاستعداد لأي لحظة تتطلب الانخراط في دعم مباشر للمقاومة في فلسطين.

“الخط الأحمر”

وقالت المصادر “أنه في حال قرر العدو توسيع معركة تهجير أهالي قطاع غزة، أو القيام بعمل مجنون ضد قوى المقاومة في القطاع، فإن الأمور ستشهد تغييراً كبيراً”. وهو الأمر الذي يعتبره الحزب خط أحمر.

وأوضح المصدر أن حزب الله أبلغ جهات عدة ومنها دولية أنه غير معني بتوفير ضمانات أو تطمينات لإسرائيل. مؤكدا بأن المقاومة ف لبنان “ليست حارس حدود للعدو”.

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وشددت المصادر على أن أية محاولة من إسرائيل لتحميل لبنان مسؤولية أي نشاط عسكري لجهات غير لبنانية، لن يتم القبول بها. وأن أي هجوم من جانب العدو ضد أي جهة لبنانية سيُقابل برد تماثلي وبصورة متواصلة.

حزب الله يطلق صاروخين باتجاه موقع إسرائيلي حدودي ويوقع إصابات

وظهر الخميس، أعلن حزب الله اللبناني اطلاق صاروخين موجهين باتجاه موقع الضهيرة الإسرائيلي الحدودي جنوب لبنان.

وأكد مصدر في الحزب حدوث إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية جراء استهداف موقع حدودي بصاروخين موجهين.

وأعلن الحزب استهداف “موقع الجرداح ‏الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ الموجّهة”، ما أدّى إلى “سقوط عدد كبير من الإصابات ‏المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح”. وفق ما نقلت قناة “المنار”

عاجل | المقاومة الاسلامية: في ردٍّ حازم على الاعتداءات الصهيونية التي أدّت إلى استشهاد عدد من الأخوة المجاهدين استهدفنا موقع الجرداح الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال#جنوب_لبنان #حزب_الله pic.twitter.com/P9yQ8ROvx5 — قناة المنار (@TVManar1) October 11, 2023

وأعلن الحزب “استشهاد عدد من الأخوة المجاهدين وهم: حسام ابراهيم، علي فتوني، علي حدرج”.

وقال حزب الله إن المقاومة “ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي ‏تستهدف بلدنا وأمن شعبنا خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء”.

في المقابل، قام الاحتلال باستهداف مرتفعات الضهيرة ‫ومروحين وأم التوت ويارين بالمدفعية.

وطلب الاحتلال من المستوطنين “الدخول إلى الأماكن المحصنة ‫بعد إطلاق الصاروخ المضاد للدروع من لبنان”.

وأمس الثلاثاء، أعلن حزب الله عن استهداف ملالة اسرائيلية من نوع “زيلدا” بصاروخين موجهين غرب مستعمرة افيفيم.

وقال حزب الله في بيانٍ نقلته قناة “المنار” إن العملية ردأ على الإعتداءات الإسرائيلية التي إستهدفت عددا من نقاط المراقبة التابعة للحزب.