حزب الله قد يخوض حربا ضد إسرائيل في هذه الحالة.. سيناريوهات محتملة

وطن – تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي البارز اللواء فايز الدويري، عن إمكانية دخول حزب الله اللبناني في الحرب التي تخوضها المقاومة الفلسطينية حاليا مع الاحتلال داخل الأراضي المحتلة.

وكان حزب الله أعلن مسؤوليته عن استهداف موقع إسرائيلي بصواريخ موجهة، الأربعاء، قائلا إن الهجوم يأتي ردا على هجمات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 3 من عناصره، الاثنين.

هل يخوض حزب الله مواجهة عسكرية مع إسرائيل؟

اللواء “الدويري” وتعليقا على هذه التطورات أكد أن حزب الله، لن يشارك في الحرب ضد الاحتلال ويدخل في مواجهة عسكرية معه إلا بأمر وإشارة من إيران، وسيكون ذلك في حالة واحدة فقط وهي إذا تجاوزت إسرائيل الخطوط الحمراء التي يرسمها الحزب.

الخبير العسكري والاستراتيجي الذي أكد أن القرار الأخير هو بيد إيران وحدها، لفت كذلك في تصريحاته لـ”الجزيرة” إلى أن حزب الله سيدخل في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل التي تشن الحرب ضد قطاع غزة، في حال تخطت الاشتباكات منطقة كفر شوبا ومزارع شبعا.

مضيفا “أن أي خطأ أو حماقة يرتكبها الجانب الإسرائيلي سيجعل حزب الله يتحرك بهذا الاتجاه”، ولكن بعد أن يأتي القرار الأعلى من إيران.

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وبحسب الدويري، فإن كفر شوبا ومزارع شبعا هي أرض محتلة من وجهة النظر اللبنانية، ولكنها من وجهة النظر الأخرى هناك اختلاف حولها، هل هي أرض سورية أم لبنانية؟ مشيرا إلى أن الجانب السوري اعترف بأنها أرض لبنانية بعد حرب 1967.

وقال الخبير العسكري أيضا إنه بالرغم من أن حزب الله، أعطى إشارات بأنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يجري في قطاع غزة، إلّا أنه لم يشارك في الحروب السابقة التي خاضها الفلسطينيون مع الاحتلال الإسرائيلي.

إسرائيل تخشى توحيد الساحات

وحتى لو قامت إسرائيل باجتياح بري لقطاع غزة، يرى فايز الدويري أن حزب الله سيكون متحفظا، وسيطرح تساؤلات فرعية تتعلق بمدى هذا الاجتياح وبأهدافه، وبمدى تأثيره على المقاومة، وسيكتفي بالقول إنه موجود باشتباكات محدودة يغذيها بتواجد التنظيمات الفلسطينية عبر الجغرافيا اللبنانية.

ومن وجهة نظر الخبير العسكري، فإن قرار دخول الحرب ضد إسرائيل ليس بيد حزب الله بل بيد إيران وحدها، مبرزا أن الأخيرة تحاول في ظل الظروف الراهنة أن تمسك خيوط اللعبة كاملة، و لن تقدم على توحيد الساحات التي تمسكها في العراق وسوريا واليمن ولبنان، إلّا إذا تعلق الأمر بالملف النووي الإيراني أو توجيه ضربة عسكرية لها.

ونفس الشيء بالنسبة للحوثيين الذين يملكون الصواريخ والطائرات المسيّرة، حيث لن يستخدموا قدراتهم هذه في ضرب إسرائيل، إلّا في حال استهدفت إيران.

اللواء “الدويري” خلص في تحليله لهذا الأمر إلى أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي كلاهما يتحفظ على الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة، حيث تخشى إسرائيل من توحيد الساحات، سواء داخل فلسطين، قطاع غزة والضفة وعرب الداخل، أو داخل الإقليم، غزة وحزب الله.

أما في لبنان، فإن حزب الله يعي المشاكل التي يعاني منها البلد، اقتصاديا واجتماعيا، إضافة إلى فراغ الكرسي الرئاسي.

حزب الله يستهدف جنود إسرائيليين في تلة الجرداح

ومساء، الأربعاء، نشر حزب الله مقطع فيديو لعملية استهداف جنود إسرائيليين في تلة الجرداح، مقابل بلدة الضهيرة اللبنانية الحدودية.

وظهر في الفيديو استهداف الحزب لأفراد من الجيش الإسرائيلي على التلة بالصواريخ الموجهة.

وتلة الجرداح هي نقطة تموضع لأفراد وأليات الجيش الإسرائيلي.

ووقعت الاشتباكات بين عناصر حزب الله والجيش الإسرائيلي في محيط بلدة الضهيرة، صباح الأربعاء، في ظل مشاركة مروحيات عسكرية إسرائيلية في القصف.

وانطلقت صافرات الإنذار في مقار قوات الطوارئ الدولية، بالبلدات التي يستهدفها القصف الإسرائيلي.