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    حسن الشلغومي إمام فرنسي تونسي الأصل مدعوم إماراتيا يجدد ولاءه لإسرائيل (فيديو)

    وصف البعض الإمام الفرنسي التونسي حسن الشلغومي، المدعوم إماراتيا بأنه "خالد الجندي بتاع فرنسا" وآخرون أكدوا أنه "إمام اليهود" نظرا لتصريحاته المثيرة للجدل
    محمد أمين ميرةبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    حسن الشلغومي يعانق أفيخاي أدرعي watanserb.com
    حسن الشلغومي يعانق أفيخاي أدرعي

    وطن- رد متابعو ورواد منصات التواصل على الإمام الفرنسي التونسي المتصهين حسن الشلغومي، بعد افتراءاته على الفلسطينيين المقاومين في غزة الذين يخوضون حرباً ضارية ضد الاحتلال ضمن معركة طوفان الأقصى.

    وخرج “الشلغومي” الذي صدرته فرنسا إماماً لمسجد في باريس وقدمت له الحماية لإطلاق افتراءاته وأكاذيبه عن المسلمين والعرب، بتصريحات مسيئة للمقاومة يروج فيها لمعلومات لا تمت للحقيقة بصلة.

    وقال حسن الشلغومي ذو الأصول التونسية: “إن عناصر المقاومة الفلسطينية اغتصبوا إسرائيليات وقتلوا أطفالاً إسرائيليين” معتبراً عملية “طوفان الأقصى جريمة ضد الإنسانية” حسب فيديو له انتشر على تويتر.

    وتجاهل الإمام الفرنسي التونسي صاحب التصريحات المثيرة للجدل دائما، كل الانتهاكات الصهيونية التي لا تخفى على أحد من قصف للمستشفيات واستهداف للمرافق الحيوية، وليس انتهاء بانتهاكاته التي تطالب بالدرجة الأولى النساء والأطفال.

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    وسبق أن انتشرت صور للشلغومي الذي يترأس مؤسسة إسلامية فرنسية مدعومة إماراتيا، وهو يعانق جنودا إسرائيليين في تل أبيب، وصرح الإمام التونسي الأصل وقتها بأن إسرائيل لا تعادي المسلمين بل “الإرهابيين”.

    واحتفى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، آنذاك بزيارة الشلغومي إلى تل أبيب، ونشر صوره وهو على الجبهات الساخنة يعانق جنود الاحتلال ويدعو لهم بالنصر.

    متابعون يفضحون حقيقة حسن الشلغومي

    وتفاعل متابعو منصات التواصل على المنشورات التي تنقل تصريحات شلغومي حول طوفان الأقصى، مؤكدين أن تاريخه يشهد بأنه متصهين وكاذب ولا يستحق أي عناء لدحض مزاعمه.

    ومن هؤلاء وجدان بوعبدالله التي كتبت: “أحقر تصريح يمكنك أن تسمعه هذه الأيام. الحقارة أن يستغل منصبه الديني لتشويه المقاومة الفلسطينية وقضية الشعب الفلسطيني”.

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    وكتب متابع آخر: “أئمة السلاطين ليس كل ملتحي و لابس عمامة مؤمن بكتاب الله و سنة نبيه” فيما شبهه آخر بأنه “خالد الجندي بتاع فرنسا”، في إشارة منه للداعية المصري الشهير المحسوب على نظام السيسي، خالد الجندي.

    وعلق ثالث على منصة (إكس) حول حقيقة المتصهين حسن شلغومي: “هذا إسرائيلي في ثوب مسلم، هذا صناعة الماسونية، عليك من الله ما تستحق يا عدو الله”.

    وكتبت إيمان عن الإمام المذكور سيء الصيت: “هؤلاء صهاينة يلبسون لباس الاسلام .. ربما هذه نقطة ضعفنا كمسلمين… ننسى أنه منا منافقون في الدرك الأسفل من النار”.

    يذكر أن حسن الشلغومي هو ابن لأب جزائري وأم تونسية، ويوصف بأنه إمام اليهود، بسبب مواقفه التي تستغل الدين لخدمة الأجندة الصهيونية تحت شعارات مثل “السلام والتعايش” وما شابهها من حجج كاذبة.

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