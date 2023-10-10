حسن الشلغومي إمام فرنسي تونسي الأصل مدعوم إماراتيا يجدد ولاءه لإسرائيل (فيديو)

وطن- رد متابعو ورواد منصات التواصل على الإمام الفرنسي التونسي المتصهين حسن الشلغومي، بعد افتراءاته على الفلسطينيين المقاومين في غزة الذين يخوضون حرباً ضارية ضد الاحتلال ضمن معركة طوفان الأقصى.

وخرج “الشلغومي” الذي صدرته فرنسا إماماً لمسجد في باريس وقدمت له الحماية لإطلاق افتراءاته وأكاذيبه عن المسلمين والعرب، بتصريحات مسيئة للمقاومة يروج فيها لمعلومات لا تمت للحقيقة بصلة.

وقال حسن الشلغومي ذو الأصول التونسية: “إن عناصر المقاومة الفلسطينية اغتصبوا إسرائيليات وقتلوا أطفالاً إسرائيليين” معتبراً عملية “طوفان الأقصى جريمة ضد الإنسانية” حسب فيديو له انتشر على تويتر.

وتجاهل الإمام الفرنسي التونسي صاحب التصريحات المثيرة للجدل دائما، كل الانتهاكات الصهيونية التي لا تخفى على أحد من قصف للمستشفيات واستهداف للمرافق الحيوية، وليس انتهاء بانتهاكاته التي تطالب بالدرجة الأولى النساء والأطفال.

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وسبق أن انتشرت صور للشلغومي الذي يترأس مؤسسة إسلامية فرنسية مدعومة إماراتيا، وهو يعانق جنودا إسرائيليين في تل أبيب، وصرح الإمام التونسي الأصل وقتها بأن إسرائيل لا تعادي المسلمين بل “الإرهابيين”.

واحتفى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، آنذاك بزيارة الشلغومي إلى تل أبيب، ونشر صوره وهو على الجبهات الساخنة يعانق جنود الاحتلال ويدعو لهم بالنصر.

عندما تكون عظيماً يزداد الأشرار سعاراً. شكرًا للإمام #حسن_الشلغومي على الزيارة المثمرة الى #إسرائيل وفِي #جيش_الدفاع والكلام الرائع عن الحقيقة بعيدًا عن الشعارات الدعائية الزائفة التي يطلقها الاعلام المنحاز ومندوبيه @Benguennak @ghadaoueiss pic.twitter.com/CorWEj0Uei — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 20, 2019

متابعون يفضحون حقيقة حسن الشلغومي

وتفاعل متابعو منصات التواصل على المنشورات التي تنقل تصريحات شلغومي حول طوفان الأقصى، مؤكدين أن تاريخه يشهد بأنه متصهين وكاذب ولا يستحق أي عناء لدحض مزاعمه.

كله كوم والشلغومي كوم. أحقر تصريح يمكنك أن تسمعه هذه الأيام. الحقارة أن يستغل منصبه الديني لتشويه المقاومة الفلسطينية وقضية الشعب الفلسطيني. حين يقول عن المقاومة "هؤلاء الهمج القتلة أعداء الحياة"… حقير حقير — Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) October 10, 2023

ومن هؤلاء وجدان بوعبدالله التي كتبت: “أحقر تصريح يمكنك أن تسمعه هذه الأيام. الحقارة أن يستغل منصبه الديني لتشويه المقاومة الفلسطينية وقضية الشعب الفلسطيني”.

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وكتب متابع آخر: “أئمة السلاطين ليس كل ملتحي و لابس عمامة مؤمن بكتاب الله و سنة نبيه” فيما شبهه آخر بأنه “خالد الجندي بتاع فرنسا”، في إشارة منه للداعية المصري الشهير المحسوب على نظام السيسي، خالد الجندي.

بما تدخلى صفحته هتلاقيه خالد الجندى بتاع فرنسا — HamooAli (@Miz0o0o000) October 10, 2023

وعلق ثالث على منصة (إكس) حول حقيقة المتصهين حسن شلغومي: “هذا إسرائيلي في ثوب مسلم، هذا صناعة الماسونية، عليك من الله ما تستحق يا عدو الله”.

هذا إس..رائيلي في ثوب مسلم، هذا صناعة الماسونية، عليك من الله ما تستحق يا ع.دو الله — Léonard de Vinci (@MustaphaKorich4) October 10, 2023

وكتبت إيمان عن الإمام المذكور سيء الصيت: “هؤلاء صهاينة يلبسون لباس الاسلام .. ربما هذه نقطة ضعفنا كمسلمين… ننسى أنه منا منافقون في الدرك الأسفل من النار”.

هؤلاء صهاينة يلبسون لباس الاسلام

ربما هذه نقطة ضعفنا كمسلمين… ننسى انه منا منافقون في الدرك الاسفل من النار — Imen Nafti (@IMANNAFM) October 10, 2023

يذكر أن حسن الشلغومي هو ابن لأب جزائري وأم تونسية، ويوصف بأنه إمام اليهود، بسبب مواقفه التي تستغل الدين لخدمة الأجندة الصهيونية تحت شعارات مثل “السلام والتعايش” وما شابهها من حجج كاذبة.