الهلال السعودي يُغري مودريتش نجم ريال مدريد بعرضٍ فلكي.. وهذه تفاصيله

وطن- ذكرت تقارير صحفية فرنسية، بأن النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد المخضرم تلقى عرضاً مغرياً من قبل نادي الهلال السعودي من جديد، للحصول على خدماته في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وقالت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الدولية في تقرير نشرته، بأن نادي الهلال السعودي قدم عرضاً مغرياً للنجم الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، لمدة موسمين ونصف، بصفقة بلغت قيمتها 200 مليون يورو.

مودريتش وعرض الهلال السعودي

وتابعت المجلة، ” اهتمام نادي الهلال السعودي بالحصول على خدمات الكرواتي لوكا مودريتش، بعد فقدان اللاعب مركزه في التشكيلة الأساسية في فريق ريال مدريد، لصالح زميله الإنجليزي جود بيلينغهام”.

وختمت، ” اللاعب مودريتش غاضب بسبب استبعاده من المباريات من قبل مدربه أنشيلوتي، وهو الأمر الذي سوف يعجل برحيله عن صفوف نادي ريال مدريد في الفترة القادمة”.

انتقال مودريتش إلى الهلال السعودي

وكان نادي الهلال السعودي (الزعيم)، قد حاول التوقيع مع الكرواتي لوكا مودريتش، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن اللاعب رغب في البقاء مع نادي ريال مدريد.

كما وجاء حديث وسائل الإعلام عن رحيل لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد المخضرم، على خلفية استبعاده من التشكيلة الأساسية للفريق الملكي وقلة مشاركته في المباريات لهذا الموسم.

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وسيلتقي فريق ريال مدريد بعد فترة التوقف الدولي ، أمام نظيره إشبيلية، السبت، في منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

والجدير بالذكر، بأن عقد الكرواتي لوكا مودريتش ساري المفعول مع نادي ريال مدريد حتى شهر يونيو/ حزيران القادم، بعد تجديد عقده مع نهاية الموسم الماضي.