السفير الفلسطيني في بريطانيا يفضح تحيز القنوات الغربية وينفجر في وجه مذيعها على الهواء (شاهد)

وطن- أصبح السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط مثار إعجاب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصديه لمحاولات الإعلام الغربي إدانة عملية طوفان الأقصى دون الحديث عن جرائم الاحتلال بحق قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاما.

وخلال استضافته عبرقناة “سكاي نيوز” البريطانية، انفجر “زملط” في وجه المذيع حينما طرح عليه سؤالا تم تكراره في جميع المقابلات التي تمت معه من مختلف وسائل الإعلام الغربية.

وما أن سأله مذيع “سكاي نيوز” إن كان سيدين حركة حماس، حتى انفجر غضب “زملط” في وجهه قائلا:”هذ الهوس بإدانة الضحايا ولوم الضحايا وإدانة من هم تحت الاحتلال والاستعمار المحاصرون على مدى كل هذه السنوات يعتبر طرح غير أخلاقي ومكروه”، موضحا أن “الحديث أصبح عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأن إسرائيل تحت الحصار أصبح مؤسفا”ـ داعيا المذيع للكف عن طرح هكذا أسئلة.

وتابع قائلا:” دائما مقابلاتكم تبدأ في طرح هذا السؤال”، مضيفا “مليوني فلسطيني في غزة يتم احتجازهم كرهائن من قبل إسرائيل على مدى 16 عاما الماضية، هل حدث وطلبت من المتحدث الإسرائيلي أو المسؤول الإسرائيلي إدانة هذا؟”.

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حسام زملط يطالب المذيع بالتوقف عن طرح مثل هذه الأسئلة

وأضا قائلا:” هل طلبت من المسؤول الإسرائيلي إدانة ما قاله رئيس وزرائهم يوم أمس بأنه سيقوم بقصف المناطق المدنية؟”.

ليلجمه بالقول:”لذلك توقف عن هذا ولا تماثل بين من هو تحت الاحتلال ومن يحتله، بين ضحية الاستعمار والمستعمر”.

حسام زملط يتهم الإعلام الغربي بتأجيج الصراع

وكما حدث في المقابلة السابقة، في مقابلة بدأت مذيعة شبكة “سي إن إن”، المقابلة مع السفير حسام زملط بطلب إدانة عملية “طوفان الأقصى” ليرد عليها بمطالبة وسائل الإعلام بالتخلي عن هذا النوع من الخطابات لأنها هي التي أججت الصراع في فلسطين، من خلال إنكارها للانتهاكات الإسرائيلية على مدى سنوات الصراع.

وخلال اللقاء أشار السفير الفلسطيني إلى أن ما حصل في غلاف غزة كان نتيجة لممارسات الاحتلال على مدار السنوات الماضية.

ولفت “زملط” إلى أن الفلسطينيين التزموا بجميع المبادرات والقرارات الدولية لإيجاد حل عادل بين الطرفين، لكن الاحتلال رفض الالتزام بالشرط الوحيد المتمثل بالانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف “الاستيطان الاستعماري”.

وقال إن “ما تمر به إسرائيل الآن، يعيشه الفلسطينيون كل يوم”.