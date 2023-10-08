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    فيديو “الإسرائيلية التي وثقت لحظة أسرها ضاحكة”.. ما حقيقته؟

    يستمر القتال ضمن معركة طوفان الأقصى، لليوم الثاني على التوالي فيما ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى ٦٠٠ قتيل
    خالد السعديبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    فيديو "الإسرائيلية التي وثقت لحظة أسرها ضاحكة".. ما حقيقته؟
    أسرى وآليات بيد المقاومة الفلسطينية

    وطن – في الأحداث الساخنة مثل تلك التي تشهدها الساحة الفلسطينية حاليا، منذ إطلاق كتائب القسام ، الجناح العسكرية لحركة حماس، عملية طوفان الأقصى ، تعج منصات التواصل الاجتماعي بالعديد من المعلومات أو اللقطات المزيفة التي يتوجب الحذر منها مثل لقطة الإسرائيلية التي يزعم أن مقطع فيديو مصور وثق لحظة أسرها.

    من بين هذه اللقطات كان مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر فتاة إسرائيلية يزعم أنها توثق لحظة أسرها من قبل المقاومة الفلسطينية ونقلها إلى قطاع غزة.

    وفي هذا المقطع، ظهرت الفتاة في مشهد غريب، وتملأ وجهها الضحكات وكأنها سعيدة بأسرها.

    لكن من خلال البحث، تبين أن الفتاة الظاهرة في المقطع هي مؤثرة فلسطينية واسمها Rosey Quartz، ولها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

    في الأحداث الساخنة مثل تلك التي تشهدها الساحة الفلسطينية حاليا، منذ إطلاق كتائب القسام ، الجناح العسكرية لحركة حماس، عملية طوفان الأقصى ، تعج منصات التواصل الاجتماعي بالعديد من المعلومات أو اللقطات المزيفة التي يتوجب الحذر منها.
    لقطة من فيديو يزعم أسر إسرائيلية وهي سعيدة

    وبحسب التحقق الذي أجرته منصة إيكاد، فإن الفتاة لها حساب على موقع إنستغرام، وظهرت على الستوري الخاص بحسابها، وهي ترتدي نفس اللباس الذي ظهرت فيه بالتسجيل المصور.

    كما ظهرت “روزي”، وهي تتحدث العربية، وتتناقل عبر الستوري اقتحام المقاومة الفلسطينية، للمستوطنات الإسرائيلية.

    طوفان الأقصى يتواصل لليوم الثاني

    ويستمر القتال ضمن معركة طوفان الأقصى، لليوم الثاني على التوالي. وارتفع عدد القتلى بين الإسرائيليين إلى ٦٠٠ قتيل، مع تسجيل نحو ٢٠٠٠ جريح.

    وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصادر اسرائيلية، مقتل رتب عليا في شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، كان في مقدمتهم، قائد كتيبة الاتصالات 481 المقدم سهار مخلوف، الذي قتلته كتائب القسام خلال الاشتباكات في مقر فرقة غزة في قاعدة رعيم العسكرية.

    كما أعلنت كتائب القسام صباح الأحد، مقتل مارتن كوزميتزاك، وهو قائد سرية في مديرية تنسيق عمليات فرض القانون.

    ومن بين القتلى في صفوف الجيش بغلاف غزة، كلا من قائد لواء الناحال، قائد كتيبة الاتصالات، نائب قائد وحدة ماجلان، قائد سرية وقائد فصيل في قيادة الجبهة الداخلية.

    وفي سابقة تاريخية بلغ عدد قتلى إسرائيل ضعف شهداء غزة وهو ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعلان حالة الحرب.

    عدد شهداء غزة

    على الجانب الآخر، قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 313 شهيدا و1990 جريحا حتى صباح الأحد.

    يأتي ذلك فيما تتواصل الغارات الجوية العنيفة التي تشنها طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية على منازل المدنيين.

    واستهدفت عمليات القصف في بعضها منازل قيادات في حركة حماس من أبرزهم يحيى السنوار ونزار عوض الله ومحمود الزهار وفتحي حمد وعصام الدعليس وكمال أبو عوان وأبو معاذ السراج.

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