مجندة إسرائيلية سعيدة لوقوعها أسيرة في أيدي المقاومة وتقوم بالتقاط السيلفي (شاهد)

وطن- فيما يمكن اعتباره مقطعا طريفاً من طرائف الحرب، وثق مقطع فيديو سعادة مجندة إسرائيلية أثناء اقتيادها من قبل المقاومة الفلسطينية والتوجه بها داخل القطاع.

وأظهر مقطع الفيديو المجندة الإسرائيلية أثناء اقتيادها من قبل أحد أفراد المقاومة فيما بدت علامات السعادة العارمة على وجهها.

المجندة تلتقط لنفسها سيلفي أثناء الأسر

وظهرت المجندة وهي تحمل هاتفها المحمول وتحاول التقاط سيلفي لنفسها وسط جمع المواطنين الفلسطينيين الذين تجمهروا لرؤيتها.

يأتي هذا فيما أظهر مقطع فيديو تمكن مقاتلي المقاومة من أسر مجندة إسرائيلية أخرى وإحضارها لقطاع غزة وهي على قيد الحياة.

أسر مجندة أخرى وإحضارها لقطاع غزة

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” لحظة وصول جيب تابع لقوات الاحتلال، تمكنت المقاومة من الاستيلاء عليه وعلى متنه مجندة إسرائيلية تم أسرها من داخل إحدى المستوطنات المحيطة بالقطاع والتي تم استهدافها في إطار عملية طوفان الأقصى.

وبدت على المجندة التي كانت ملابسها ملطخة بالدماء علامات خوف ورعب شديدين، غير مصدقة ما يجري حولها.

يأتي هذا فيما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية بأن المقاومة الفلسطينية تمكنت من أسر نحو 35 جنديا، وفقا لروايتها.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها الإعلام الحربي للمقاومة تسلل المقاومين من قطاع غزة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بجانب ما خلفته آلاف الصواريخ التي أطلقتها حركة حماس، على إسرائيل.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل، قبل أن يتداول ناشطون صورا ومقاطع فيديو لأسر جنود للاحتلال، وسقوط قتلى إسرائيليين “لا يمكن حصرهم الآن”.