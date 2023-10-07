7 أكتوبر يوم مشهود مُرغ فيه أنف إسرائيل بالتراب وانهيار تام لمنظومة الاحتلال الاستخباراتية

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية بوسم “طوفان الأقصى”، الذي تصدر السوشيال ميديا وسط مئات الآلاف من التغريدات التي تؤيد وتشيد ببطولة المقاومة الفلسطينية التي مرغت أنف إسرائيل في التراب، حسب وصف الكثيرين.

واليوم، السبت، أطلقت كتائب عز الدين القسام، عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل شملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسللا واقتحام مستوطنات، وفي المقابل، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة فيه.

وعبر الوسم الذي رصدته (وطن) وشهد تفاعلا كبيرا غير مسبوق، أكد ناشطون أن يوم، 7 أكتوبر 2023، هو يوم مشهود من أيام الله وتم فيه كسر أسطورة “إسرائيل التي لا تقهر”.

طوفان الأقصى.. 7 أكتوبر يوم مشهود

وفي هذا السياق كتب الإعلامي البارز أحمد منصور، في تغريدة له بموقع (x) تويتر سابقا: “هذا يوم مشهود تم فيه تمريغ أنف إسرائيل وحلفائها العرب في التراب.”

هذا يوم مشهود تم فيه تمريغ أنف #إسرائيل وحلفائها العرب في التراب وهذا مشهد الجنود خلال أسرهم #غزة #طوفان_الأقصى #طوفان_القدس pic.twitter.com/7CtDgN0fYY — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) October 7, 2023

وأرفق “منصور” تغريدته بمشهد لأسر جنود الاحتلال من قبل عناصر المقاومة، ما يظهر هشاشة المحتل الغاصب وأنه ما يدعيه من قوة وسيطرة محض ترويج إعلامي وبروباجندا.

وأظهرت عدة مقاطع متداولة عبر الوسم أيضا، المقاومة وهي تسيطر على معسكرات إسرائيلية بالكامل، تحوي العديد من المدرعات والدبابات والعربات العسكرية المصفحة، فيما يمثل نقطة تحول كبيرة في المواجهة.

وأظهر فيديو آخر متداول تل أبيب المحتلة، وقد تحوّلت إلى مدينة أشباح، عقب بدء عملية “طوفان الأقصى”.

تل أبيب المحتلة تحوّلت إلى مدينة أشباح، لا يوجد فيها مدني ولا عسكري.. جبناء جبناء.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/Yds86Bn4iq — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) October 7, 2023

كما لفت ناشطون عبر الوسم إلى أن كل المليارات التي أنفقها الاحتلال على التجسس والتصنت والتلصص، لم تفلح في كشف العملية.

لافتين إلى أن ما حدث هو “انهيار تام للمنظومة الاستخباراتية للكيان الإسرائيلي الهش.”

ونشر “سالم ربيح” مقطعا مصورا لأحد العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، وعلق عليه مفتخرا:”هذا ليس مشهد من فيلم هوليوود مفبرك، ولا عرض للخيال العلمي.. هذا مشهد حقيقي من إنزال مظلي نفذته وحدات “صقور القسام” احد الكتائب القسام على مستوطنات غلاف غزة !! سلمت الأيادي وعاشت الصقور القسامية.”

هذا ليس مشهد من فيلم هوليوود مفبرك، ولا عرض للخيال العلمي.. هذا مشهد حقيقي من إنزال مظلي نفءته وحدات "صقور القسام" احد الكتائب القسام على مستوطنات غلاف غزة !! سلمت الأيادي وعاشت الصقور القسامية #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/JcEKMa8nsI — سالم ربيح (@SalemRoph) October 7, 2023

وكان القائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف، قد أعلن اليوم، السبت 7 أكتوبر، إطلاق عملية “طوفان الأقصى”، ضد الاحتلال الإسرائيلي وذلك بالتزامن مع اقتحام المقاومين لمستوطنات غلاف غزة.

وقال محمد الضيف في كلمة صوتية له تداولتها وسائل إعلام فلسطينية: “قررنا أن نضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى“. مؤكدا أن المرحلة الأولى شهدت إطلاق 5000 قذيفة وصاروخ باتجاه مواقع ومستوطنات الاحتلال.

ومن جانبها قالت “القناة 12” الإسرائيلية نقلا عن الجيش، إن حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في قطاع غزة.

وعرضت قناة “سرايا القدس” مشاهدا وثقت لحظة الاستيلاء على موقع “ناحل عوز” العسكري، شرق غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

سرايا القدس تعرض مشاهد لحظة الاستيلاء على موقع ناحل عوز العسكري شرق #غزة ضمن معركة #طوفان_الأقصى#قناة_الشعوب pic.twitter.com/Ci2dZ6fhT1 — قناة الشعوب (@AlshoubTv) October 7, 2023

” تاريخ عظيم سيتخذه المسلمون عيدا ثالثا”

وبالعودة للتفاعل الكبير على وسم “طوفان الأقصى”، كتب أحد المغردين وفق ما رصدت (وطن): “لا يهمنا ردة الفعل الإسرائيلية المهم أن الأساطير التي نسجت حول الجيش الإسرائيلي تبخرت مع بزوغ شمس اليوم 7 أكتوبر2023.”

وتابع:”هذا تاريخ عظيم سيتخذه المسلمون عيدا ثالثا.. نلبس فيه الجديد وننحر الاضاحي تعظيما ليوم سقطت هيبة اليهود إلى الأبد”.

كما انتشر عبر الوسم صورا لخريطة تظهر حجم المساحة التي سيطرت عليها كتائب القسام خلال ساعات في عمق فلسطين المحتلة.

وهي مساحة تزيد عن مساحة قطاع غزة، وهو ما تحاول إسرائيل استعادته حيث تدور الاشتباكات مع أكثر من الف فلسطيني مسلح ينتشرون في المنطقة.

100 قتيل و1000 جريح إسرائيلي

وأفادت القناة “12 الإسرائيلية” بمقتل 100 إسرائيلي على الأقل، في حين ذكرت وسائل إعلام عبرية أن عدد الماصبين وصل حوالي 1000.

مشاهد لمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم التي استخدمت في التمهيد الناري لعبور كتائب القسام إلى أراضينا المحتلة ضمن معركة #طوفان_الأقصى #قناة_الشعوب#طوفان_الأقصى#فلسطين #غزة pic.twitter.com/oH6JOxkdGj — قناة الشعوب (@AlshoubTv) October 7, 2023

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه “لا يمكن حصر” أعداد القتلى والجرحى حتى الآن.

في حين ذكرت أن مستشفى سوروكا في بئر السبع استقبل وحده أكثر من 280 مصابا حتى اللحظة، حالة 60 منهم خطيرة.