قصة الممثل الشهير بشخصية “غوار الطوشة”.. ما حقيقة وفاة الفنان دريد لحام؟

وطن – تصدر اسم الفنان السوري دريد لحام منصات التواصل بعد تكرر انتشار شائعات وفاته مرة أخرى خاصة وأنه كبير في العمر ويقترب عمره من الـ 90 سنة.

اشتهر الممثل المذكور بالعديد من الأدوار التي ارتبطت به طوال مسيرته الفنية مثل: “أبو الهنا” و “غوار الطوشة” وغيرها من الشخصيات الكوميدية.

ودريد لحام من مواليد 31 كانون الثاني/يناير سنة 1934 وهو زوج هالة بيطار وولد في العاصمة السورية دمشق ضمن ما يعرف بحي الأمين.

ما حقيقة وفاة الفنان السوري دريد لحام؟

وذكرت بعض المصادر الإعلامية أن دريد لحام بخير ولا حقيقة لوفاته، وظهر الممثل المذكور في فيديو وهو يقول أنه بخير ويقاوم.

ونشرت فاطمة فتوني عبر منصة إكس مقطع مصور للحام مؤكدة أنه بصحة جيدة وواصفة من ينشر تلك الشائعات بأنهم مرضى عقول.

ويعرف عن دريد لحام تصريحاته السياسية المثيرة للجدل والتي يوالي فيها النظام السوري بأسلوب انبطاحي كبير رغم مسلسلاته الجريئة التي تنتقد ممارساته سابقاً.

وبين من يقول إن النظام السوري يضغط على دريد لحام ومن يهاجمونه ويؤكدون أن لا شيء يبرر هذه الموقف المخزية يكثر الجدل حول الممثل الشهير.

معلومات عن دريد لحام

ينحدر دريد لحام من والد سوري وأم لبنانيّة أصولها من بلدة مشغرة في قضاءِ البقاع الغربي وهي أسرة فقيرة غير ميسورة.

درس الممثل السوري في قسم الكيمياء ضمن جامعة دمشق وتابع فيها حتى حصل على شهادة الدبلوم عام 1958.

عمل لحام بعد تخرجه في مدينة “صلخد” جنوبي سوريا وظهر كمقدم محاضرات عبر التلفزيون السوري.

وفي عام 1960 استطاع مدير التلفزيون السوري صباح قباني صديق لحام آنذاك أن يدفعه لمجال التمثيل.

وذكر قباني للحام بأنه يمتلك الظل الخفيف والحضور اللافت وشجعته زوجته هالة البيطار على ذلك.

وشاركَ لحام الفنان نهاد قلعي الذي كان مشهورًا آنذاك بطولةَ مسلسلٍ صغيرٍ هو “سهرة دمشق”.

كون لحام وقلعي ثنائيًا يسمى “دريد ونهاد” وحققا نجاحًا مثيرًا في العالم العربيّ منذ عام 1960.

وشغل الممثل المذكور مناصب عديدة منها إدارة مهرجان دمشق للفنون المسرحية سنة 1969.

واختارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف الفنان السوري دريد لحام سفيراً للنوايا الحسنة في عام 1997.

وظهر لحام في العديد من المسرحيات والأعمال الناقدة للنظام السوري والكاشفة لممارساته الديكتاتورية وما لبث أن تحول إلى التطبيل والتزمير لرواية الأنظمة القمعية.

تصريحات مثيرة للجدل

واشتهر لحام بتصريحاته المثيرة للجدل مثل كلمات وجهها للمرشد الإيراني علي خامنئي قال فيها: “في روحك القداسة، في عينيك الأمل، في يديك العمل، وفي كلامك أمر يلبى”.

وذكر الفنان السوري سنة 2016: “ازدادت قدسية ترابنا حين ارتقى بعض من رجالاتك إلى عليائها. لك الحب والتقدير والإجلال من شعب صامد وجيش عتيد. عاشت إيران، تحيا سوريا”.

وخاطب لحام أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله قائلاً: “من حزمك نستمد القوة… أبناؤك وإخوتك أتوا إلينا، والآن هم السادة، سطروا مع جيشنا العربي السوري أروع الملاحم”.

وأثارت مواقف العديد من الفنانين السوريين غضباً شعبياً كبيراً بسبب أعمالهم الفنية ما بين 2011 إلى اليوم البعيدة كل البعد عن الواقع والتي تشوه المجتمع والتاريخ وتقلب الحق إلى باطل.

ورغم الانقسام الذي شهده الوسط الفني السوري إلا أن نشطاء يؤكدون أن سيطرة النظام وبطشه في كل شيء لابد وأنه أثر في مواقف العديد من الممثلين الذين باتوا كالموظفين يستخدمهم بشار الأسد متى أراد.

يذكر أن العديد من الشائعات تكررت بشأن وفاة دريد لحام ليخرج الأخير وينفيها أو يتم نفيها من مقربيه في الوسط الفني.