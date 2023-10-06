صور مزعومة لطائرة مسيرة هاجمت حفل تخرج الكلية الحربية في حمص.. ما علاقة تركيا؟

وطن- بثت وسائل إعلام سورية، صورا تدعي أنها تُظهر بقايا الطائرة المسيرة التي استهدفت حفل تخريج الطلاب من الكلية الحربية في حي الوعر بمحافظة حمص.

وأظهرت الصور المتداولة، حطام طائرة مسيرة، وجرى تداولها في أعقاب الهجوم العنيف الذي ضرب حفل التخرج العسكري.

حقيقة الصور المتداولة

إلا أن موقع “مسبار” المتخصص في مكافحة الأخبار المزيفة، قال إن هذا الادعاء مضلل، وأوضح أن الصور المتداولة هي لطائرة مسيرة أسقطت في منطقة أخرى من سوريا ولا علاقة لها باستهداف الكلية الحربية في حمص.

وتعود الصور الأصلية لطائرة مسيّرة تركية أعلن مسؤولان أميركيان، أن الولايات المتحدة أسقطتها عندما كانت تحلّق بالقرب من القوات الأميركية في بلدة تل بيدر غرب محافظة الحسكة شرقي سوريا.

وقال المسؤولان في حديث لوكالة رويترز، إن طائرة من طراز F-16 أسقطت المسيرة التركية بعد أن اتصلت الولايات المتحدة بمسؤولين عسكريين أتراك عدة مرات لتحذيرهم من أنهم يعملون بالقرب من القوات البرية الأميركية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها واشنطن استهدافها طائرة تابعة لتركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

هجوم حفل التخرج في حمص

وقُتل 110 أشخاص أمس الخميس، في هجمات بمسيّرات استهدفت حفل تخرج ضباط في الكلية الحربية بمدينة حمص، وفق حصيلة جديدة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واتهم جيش النظام السوري، ما سماها “تنظيمات إرهابية” بالوقوف وراء هذا الهجوم المروع.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، علما أن فصائل من المعارضة المسلحة تسيطر على أجزاء من الأراضي السورية، وتستخدم أحيانا الطائرات المسيّرة.