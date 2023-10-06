بيان ناري من حزب الله بعد هجوم حفل تخرج الكلية الحربية في سوريا.. حديث عن مؤامرة كونية

وطن- صدر أول تعليق من حزب الله اللبناني، على الهجوم المروع الذي استهدف حفل تخريج الطلاب من الكلية الحربية في حي الوعر بمحافظة حمص السورية، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى.

وقال حزب الله في بيانه الذي نشره إعلاميون لبنانيون ووسائل إعلام محلية، إن الحزب يتقدم بالعزاء لرئيس النظام السوري بشار الأسد وجيشه والشعب السوري، في أعقاب ما سماها الحزب “الجريمة الإرهابية المُدانة التي ارتكبتها عصابات الحقد والتكفير والإرهاب”.

وأضاف حزب الله: “هذه الجريمة النكراء والمُدانة تؤكد مرة أخرى على طبيعة المعركة المتواصلة منذ أكثر من عقد مع الجماعات الإرهابية ومشغليها الإقليميين والدوليين وعلى خطورة المؤامرة الكونية المستمرة ضد سوريا وشعبها الصامد”.

وتابع: “هذه المؤامرة تعود مجددا بدعم خارجي صريح إلى ممارسة أدوارها الإجرامية كلما عادت الحياة في سوريا إلى طبيعتها وكلما تنعم الشعب السوري بالأمن والاستقرار وذلك بموازاة العقوبات الظالمة التي تزيد في معاناة الشعب على كافة المستويات”.

وذكر الحزب في بيانه: “نؤكد وقوفنا التام والتزامنا القاطع إلى جانب القيادة والجيش والشعب السوري في هذه المعركة”.

وأورد حزب الله: “كلنا ثقة أن هذه المأساة المفجعة لن تفت في عضد سوريا بل ستزيدها قوة وصلابة وعزيمة على المواجهة والانتصار والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة شعبها العزيز”.

هجوم حفل التخرج في حمص

وقُتل 110 أشخاص أمس الخميس، في هجمات بمسيّرات استهدفت حفل تخرج ضباط في الكلية الحربية بمدينة حمص، وفق حصيلة جديدة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واتهم جيش النظام السوري، ما سماها “تنظيمات إرهابية” بالوقوف وراء هذا الهجوم المروع.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، علما أن فصائل من المعارضة المسلحة تسيطر على أجزاء من الأراضي السورية، وتستخدم أحيانا الطائرات المسيّرة.