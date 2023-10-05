سفيرة أمريكا بـ”لبنان” في وصلة رقص شرقي  على أغنية أحمد سعد (فيديو)

وطن- عبرت الراقصة اللبنانية سماهر، عن سعادتها بمشاركة السفيرة الأمريكية في لبنان، لها في الرقص.

ونشرت الراقصة سماهر عبر انستجرام، فيديو يوثق فقرة رقصها مع دوروثي شيا، سفيرة أمريكا في لبنان، في سهرة صاخبة في بيروت.

السيدة الجميلة

وقلدت دوروثي شيا، التي كانت ترتدي تيشرت عليه علم أمريكا، حركات سماهر على أنغام أغنية “وسع وسع” للفنان المصري أحمد سعد.

وعلقت الراقصة اللبنانية على الفيديو: “مع السيدة الجميلة من الداخل والخارج”.

ومؤخراً، أبدت دوروثي ، سفيرة أمريكا في لبنان، دعمها للمرأة، والفن والمواهب المختلفة.

فرقة مياس

واستضافت السفيرة الأمريكية مؤخراً فرقة ميّاس التي فازت بجائزة “أمريكان غوت تالنت”، في مقر السفارة في عوكر وقدّمت لهم جائزة “الموريكس دور”.

أما سماهر، فقد اشتهرت بلقب “راقصة الثورة اللبنانية“، بعد مشاركتها في الثورة اللبنانية ببدلة الرقص.

وقالت سماهر في حينها: “شاركت بالثورة لأن لدي حقوق. والدي يحمل الجنسية السورية، ووالدتي تحمل الجنسية اللبنانية ومن حقي أن أحصل على الجنسية اللبنانية”.

راقصة الثورة!

وأشارت خلال لقاء مصور إلى أن الجميع كان يحتفل بالرقص والغناء، وأنها كانت تريد أن تدعم الشعب العربي كي يظل في الميدان.

وأكدت أن الجميع في المظاهرة كان يشجعها ويرقص معها ولكنها أخطأت بالرقص أمام المسجد. مؤكدة أنها لم تره.