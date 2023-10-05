اختفاء المطبع السعودي محمد سعود قبيل لقاء مع قناة “إسرائيلية”!

وطن – كشفت وسائل إعلام عبرية، عن اختفاء السعودي المروّج للتطبيع مع “إسرائيل” محمد سعود، قبيل مشاركته المقررة في لقاءٍ متلفز ببرنامجٍ عبر القناة الـ14 العبريّة، وسط أنباء عن إمكانية اعتقال السلطات للمطبع المعروف بمواقفه المؤيدة للاحتلال.

ووفق لقناة “كان” العبريّة، فإنّ هناك غموضاً يكتنف أسباب اختفاء محمد سعود السعودي الداعم للتطبيع مع “إسرائيل”، خاصةً وأنه وجه دعوة قبل أيام لوزير الإعلام الإسرائيلي “شلومو قرعي” لأداء طقوس ما يسنى “عيد العرش” في الخيمة التي أعدها من أجله في الرياض.

وكان من المفترض أن يشارك المطبع محمد سعود يوم الثلاثاء الماضي، في برنامج “احتفالي خاص” بمناسبة “عيد العرش” العبري على القناة 14 العبرية.

ونشرت القناة الـ14 العبرية، إعلاناً ترويجياً لهذه المناسبة، لكن صحفيين اسرائيليين قالوا إنّ محمد سعود اختفى من على “شاشات الرادار”، وأصدقاؤه في “إسرائيل” يعربون عن “قلقهم” عليه.

وذكرت المصادر العبرية أنه لم يتمكن أحد من الوصول هاتفياً إلى المطبع محمد سعود، ولم تنجح محاولات تحديد مكانه في منزله بالرياض، رغم رؤية سيارته هناك.

هل تم اعتقال محمد سعود؟!

ويقول روي كايس، رئيس الشؤون العربية في “كان” العبرية: إنه “حتى هذه اللحظة، من المستحيل أن نقول على وجه اليقين سبب اختفاء سعود المفاجئ وما إذا كان قد تم القبض عليه. ولكن ليس من المستحيل أن السلطات في الرياض لم تفعل ذلك”.

وأضاف: “ننظر بشكل إيجابي إلى سلوكه المتزايد مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي في سياق التطبيع وربما أيضًا نيته مقابلة الوزير قرعي وتصوير نفسه على أنه شخص من المفترض أنه يمثل المملكة العربية السعودية الرسمية”.

واحتفل محمد سعود بأداء وزير الاتصالات شلومو كرعي صلاة يهودية في الرياض خاصة بـِ”عيد العرش”.

חברים זה חלום? מנין תפילה עם ספר תורה וארבעת המינים כאן בריאד בחג הסוכות באופן גלוי ! מה זה אם לא שלום אמת? יהיה פה בית כנסת ומסעדות כשרות בקרוב מאוד השלום כבר פה! 🇸🇦🕊🇮🇱 pic.twitter.com/4qMT6A63QY — محمد سعود מוחמד סעוד Mohammed Saud (@mosaud08) October 3, 2023

وسبق للمطبع “سعود” أن هاتف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، كما أنّه التقى به في وقتٍ لاحق. كما أنه استضاف اسرائيليين في منزله بموافقه رسمية.

ביבי ! כמה שאני מתגעגע! מחכה לפגוש אותך שוב והפעם פה בריאד, אינשאללה בקרוב מאוד 🇮🇱🕊🇸🇦 pic.twitter.com/RnAIlGY2cV — محمد سعود מוחמד סעוד Mohammed Saud (@mosaud08) September 28, 2023

وكان فلسطينيون طردوا المطبع محمد سعود من المسجد الاقصى المبارك، حينما دخله عام 2019.

التطبيع بين السعودية وإسرائيل

ويبدو أن التطبيع بين السعودية وإسرائيل، يقترب شيئاً فشيئياً للإعلان الرسميّ، خاصة بعد تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في لقاء مع “فوكس نيوز” التي أكد فيها أن السعودية تقترب بشكل مطرد من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتوافدت على السعودية خلال الآونة الأخيرة، وفود رسمية إسرائيلية، حيث وصل وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي إلى السعودية، للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة.

و”قرعي” هو ثاني وزير إسرائيلي يزور السعودية خلال أقل من أسبوع، بعدما وصل الثلاثاء الماضي وزير السياحة حاييم كاتس ووفد مرافق له إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، ليصبح الأخير أول وزير إسرائيلي يزور المملكة “علنيا”.