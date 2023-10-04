تاجر مخدرات كويتي يصدم المحكمة باعترافاته.. هكذا استغل مأساة “البدون” في البلاد!

وطن– شهدت الكويت سابقة أمام محكمة الجنايات، حين اعترف تاجر مخدرات كويتي، باستغلاله البدون لحاجتهم إلى المال.

وجلب تاجر المخدرات الكويتي 50كيلو جرام حشيش عبر البحر.

إعدام أو مؤبد!

وقال التاجر في اعترافه أمام المحكمة، بحسب ما نقلت صحيفة “الراي” الكويتية: “أنا من جلبت هذه المخدرات عبر البحر.. وأعرف أن عقوبتي إما الإعدام أو السجن المؤبد”.

وتابع: “أنا الآن عمري 50 عاما وأريد أن أعترف أن باقي المتهمين الثلاثة لا علم لهم بالمخدرات.. وهم صغار في السن لا تتجاوز أعمارهم العشرين عاما”.

وأوضح المتهم أنه اتفق مع المتهمين الثلاثة على نقل البضاعة وهم لا يعرفون ولا يعلمون أن البضاعة تحتوي على المخدرات,

استغلال

وأردف: “لقد استغللت حاجتهم للمال كونهم من فئة البدون وعاطلين عن العمل.. وعندما عرضت عليهم نقل البضاعة وافقوا حتى دون سؤالي عن محتواها”.

نهى التاجر سلسلة اعترافاته بالقول: “هذا كل ما لدي من أقوال أذكرها أمام المحكمة.. وأنا سبق أن سجنت بتهمة الاتجار بالمخدرات”.

المخدرات والبدون

وتخوض الكويت في الآونة الأخيرة حرباً شعواء ضد مهربي المخدرات.

فلا تكاد تمضي أيام حتى تعلن الجهات المختصة عن ضبط كميات كبيرة من هذه الممنوعات في منافذ البلاد البرية والبحرية والجوية.

ويبلغ عدد البدون في الكويت نحو 100 ألف شخص، ونظراً لـ“عدم قانونية” إقامة البدون في الكويت، يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي.

ومصطلح البدون يعود في الأصل إلى “أهل البادية” الذين لم يحصلوا على جنسية دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961، ويتمّ وصفهم وفقاً لموادّ القانون الكويتي بـ“غير محددي الجنسية”.

وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق موادّ قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال وإهمال بعضهم التقدمَ بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديماً.