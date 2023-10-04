الإمارات تطلق سراح أمريكية بعد معاناة لأشهر داخل سجنها سيء السمعة

وطن – أفرجت السلطات في الإمارات عن طالبة أمريكية بعد شهرين من احتجازها، إثر الحكم عليها بالسجن لمدة عام في دبي، بسبب مشاجرة في المطار.

وكان الحُكم على “إليزابيث بولانكو دي لوس سانتوس” الطالبة في كلية ليمان في برونكس، أثار الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء الحكم بعد اتهامها بـ “الاعتداء وإهانة” مسؤولي جمارك مطار دبي الدولي، وفقاً لمنظمة “محتجزون في دبي“، وهي منظمة مناصرة تدعم الأجانب والمواطنين الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تفاصيل اعتقال فتاة أمريكية في دبي

وقالت المنظمة حول إفراج الإمارات عن طالبة أمريكية إن عقوبتها تم تخفيفها، وإنها استقلت طائرة عائدة إلى نيويورك في وقت متأخر من، ليلة الثلاثاء.

كما أضافت في بيان لها “إن الشابة البالغة من العمر 21 عاماً شعرت بسعادة غامرة للعودة إلى الولايات المتحدة بعد خمسة أشهر من المعاناة”.

وروت المنظمة حول إفراج الإمارات عن طالبة أمريكية التي تعمل بشكل سري داخل أبو ظبي، أن إليزابيث بولانكو كانت عائدة إلى نيويورك، من رحلة إلى إسطنبول، مع صديق عندما توقفت لمدة 10 ساعات في دبي في 14 يوليو/تموز.

وأثناء مرورها بالأمن، طلب ضابط أمن من الطالبة، التي خضعت لعملية جراحية مؤخرًا، إزالة بدلة الخصر الطبية التي ترتديها حول خصرها وبطنها وأعلى صدرها، حسبما ذكر موقع Detained in Dubai.

ورغم أنها امتثلت للأمر، إلا أن سوء تفاهم سريع أدى إلى اعتقالها بعدما “لمست إحدى موظفات الأمن”.

وأُجبرت إليزابيث على التوقيع على الأوراق باللغة العربية قبل أن يسمحوا لها بمغادرة المطار.

وبعد بضع ساعات، عادت إلى المطار لاستئناف رحلتها إلى الولايات المتحدة، عندما قيل لها إنها ممنوعة من السفر وتم احتجازها في سجن “العوير” سيء السمعة ولم يسمح لها بمغادرة البلاد.

2700 دولار غرامة

وقالت شبكة ABC News في تقرير لها إن القضاة أمروا “دي لوس سانتوس” في 24 أغسطس/آب بدفع غرامة قدرها 10000 درهم -حوالي 2700 دولار- لكن مسؤولي الجمارك استأنفوا الحكم، ليتم الحكم عليها بالسجن لمدة عام.

وكانت المدافعة الفنلندية عن حقوق الإنسان تينا جوهياينن، قد رفعت سنة 2022 دعوًى قضائية ضد دولة الإمارات، على خلفية اعتقالها وتعذيبها في سجونها التي تُوصف بأنها سيئة السمعة.