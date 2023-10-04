أوكراني في التشيك يفجر أعضاء زوجته التناسلية بسبب شاب سوري.. هذا مصيرها المروع!

وطن– أقدم لاجئ أوكراني في التشيك، بتفجير مهبل زوجته، بعد شكه في سلوكها وإقامتها علاقة جنسية مع شاب سوري.

وألقت الشرطة في منطقة بلزن القبض على الزوج الذي يبلغ من العمر 36 عامًا من منطقة أوديسا في أوكرانيا بعد أن قام بتفجير عبوة نارية داخل زوجته (35 عاماً) وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

أذى جسدي خطير

أفادت صحيفة كريمي بلزن التشيكية أن الشرطة وجهت اتهامات جنائية يوم الثلاثاء ضد الرجل الذي تم تعريفه فقط باسم ألكسندر إس، بتهمة إلحاق “أذى جسدي خطير ” .

وهو متهم بضرب زوجته، ثم إدخال مفرقعة نارية في منطقتها الحميمة، حيث انفجرت وأصابتها بجروح خطيرة.

وقع الحادث يوم الأحد في فندق في قرية كوزلاني غرب براغ. ولم يتم تحديد هوية الضحية بالاسم، لكن الشرطة قالت إنها ولدت في مولدوفا عام 1988.

عواقب وخيمة

وتسبب الانفجار في إصابات داخلية “خطيرة للغاية” وبدأت المرأة تنزف بغزارة.

ونقلها زوجها إلى مستشفى جامعة لوتشوتين في بيلسن، حيث خضعت لعملية جراحية أنقذت حياتها.

وأشارت الصحيفة إلى أنها لا تزال في المستشفى في حالة حرجة، ومن المؤكد أنها ستعاني من عواقب مدى الحياة إذا نجت. واصفة إياها بأنها “جريمة فظيعة للغاية، تتحدى أي فهم إنساني”.

وبحسب ما ورد أخبر الزوج ألكسندر الأطباء أن إصابة المرأة كانت بسبب ضربة في البطن. لكن العاملين في المستشفى لم يصدقوه وأبلغوا السلطات.

وفي حالة إدانته، سيواجه الرجل عشر سنوات خلف القضبان.

أعلى رقم داخل الاتحاد الأوروبي

وفر ملايين الأوكرانيين من البلاد منذ فبراير 2022، عندما تصاعد الصراع مع روسيا.

وتستضيف جمهورية التشيك حاليا ما يقرب من 350 ألف لاجئ، وهو أعلى رقم للفرد داخل الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة في كييف مؤخراً إنها تعارض معاملة النازحين الأوكرانيين كلاجئين، مطالبة دول الاتحاد الأوروبي بعدم إنشاء برامج اندماج لهم.

ودعت أوكرانيا أيضًا إلى تسليم الرجال الخاضعين للتجنيد والذين فروا إلى الخارج. وقد رفضت جمهورية التشيك هذا الطلب، إلى جانب ألمانيا والنمسا والمجر.