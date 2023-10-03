محمد السادس أمامه 6 أشهر فقط.. معلومات طبية مزعومة تكشف عن حالته الصحية (شاهد)

وطن- كشف الضابط المغربي المنشق، عبدالإله عيسو والمحكوم عليه بالإعدام، معلومات تنشر لأول مرة عن الحالة الصحية لملك المغرب محمد السادس.

وزعم “عيسو” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة “تيك توك” من إسبانيا إن حصل على معلومات طبية مسربة تفد بأن محمد السادس لن يعيش أكثر من 6 أشهر، بحسب زعمه.

وقال: “ليس سرا أن ملك المغرب محمد السادس نظرا للحالة الصحية التي كلنا يعرفها أن يموت”.

وأضاف: “حصلنا على معلومات طبية مسربة تقول أنه لم يتبق له أكثر من 6 شهور”.

محمد السادس والساركويد

وكان موقع “أفريك” الناطق بالفرنسية قد كشف في شهر يونيو/حزيران الماضي تفاصيل هامة عن مرض العاهل المغربي وخطورته الذي قد يؤدي للموت المفاجئ.

وقال الموقع في تقرير له، إن ملك المغرب محمد السادس بات ضحية مرض الساركويد الذي يعاني منه، وهو مرض قد يتسبب في الموت المفاجئ له، مستدلّاً بظهروه الأخير الذي بدا فيه وقد فقد كثيراً من وزنه.

وبحسب الموقع، يندرج الساركويد تحت فئة الأمراض النادرة، حيث يشير المتخصصون إلى أن تواتر هذا المرض يختلف اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر، حيث يتراوح معدل انتشار المرض بين حالة واحدة لكل 5000 حالة وحالة واحدة لكل 20000 نسمة، حسب المناطق الجغرافية.

أكثر حالات الوفاة شيوعا بالمرض

وأوضح الموقع أن أكثر حالات الوفاة شيوعًا وأكثرها خطورة بسبب “الساركويد” كانت بسبب التليف الرئوي، موضحاً أن المرض يتميز بتكوين ندبات في الرئتين تقلل من قدرتها على إمداد الدم بالأكسجين الكافي.

ونوه الموقع إلى أنه علاوة على ذلك، يحذر المتخصصون من أن التليف الرئوي هو سبب غالبية الوفيات النادرة الناجمة عن الساركويد.

كما أشار إلى أنه بالإضافة إلى مرض الرئة، يمكن أن تؤدي إصابة القلب أيضًا إلى تعريض حياة مريض الساركويد للخطر، حيث لاحظ الأطباء أيضًا أنه تم الإبلاغ عن حالات الموت المفاجئ بسبب هذه الحالة المرضية.

حالة محمد السادس تثير قلق أقاربه

وأكد الموقع في ختام تقريره، أن مرض محمد السادس “الساركويد” أثار حالة من القلق بين أقارب الملك محمد السادس وحتى المغاربة بشكل عام، خاصة وأن الملك محمد السادس قد سبق وأجرى عمليتين في قلبه، مع التنويه إلى أنه ربما كانت هذه العمليات مرتبطة بمرض الساركويد.