3 ملفات عربية ودولية تديرها قطر بمبدأ الوساطة والحياد .. تعرف عليها

وطن – برزت دولة قطر كواحدة من أكثر الوسطاء نشاطا في العالم خلال السنوات الأخيرة، عبر 3 ملفات عربية ودولية تديرها الدوحة بمبدأ الوساطة والحياد.

بدافع من مزيج من المكانة الدولية واستراتيجيات البقاء، سعت قطر إلى وضع نفسها كصانع سلام محايد في العديد من الصراعات الدولية والداخلية التي تختمر في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وفي ثلاث من أبرز الحالات التي توسطت فيها “لبنان والسودان واليمن وأفغانستان” أثبتت قطر أنها وسيط قادر على الحد من التوترات، ولكن ليس بشكل حاسم في حل النزاعات.

وبعد مرور أيام قليلة على خطف قطر الأنظار بنجاحها في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران لإتمام صفقة تبادل محتجزين لدى الطرفين، كشفت الدولة الخليجية عن انخراطها حالياً في وساطات بثلاث دول، في إطار سياستها المبنية على حل الخلافات في معظم دول العالم.

وساطات قطر والنهايات السعيدة

وقال موقع “الخليج أونلاين” إن الوساطة القطرية نجحت في وضع نهايات سعيدة لكثير من أزمات ومشاكل المنطقة، في السنوات الماضية.

ولم تقتصر تلك الوساطات على الشأن العربي، بل امتدت كذلك إلى القارة السمراء وإلى نزاعات وقضايا في آسيا، وصولاً إلى إنجاح أحد ملفات أعقد أزمة عالمية بين إيران وأمريكا.

3 ملفات عربية ودولية تديرها قطر

وحفل سجل الوساطات القطرية بنجاحات متعددة، سواء على مستوى الصراعات بين دول متنازعة، أو جماعات ومجموعات سياسية أو جماعات مسلحة أو قوى معارضة.

ووفق المصدر “تتبنى دولة قطر في سياستها الخارجية مبدأ الوساطة والحياد تجاه الأطراف المختلفة، وهو الأمر الذي ساعدها على الدخول في قضايا دولية، آخرها ما أعلنته خارجيتها بانخراطها في 3 ملفات”.

وقال مستشار رئيس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم الخارجية القطرية د. ماجد الأنصاري، إن بلاده حققت مكاسب ديبلوماسية متعددة في الماضي، بما في ذلك الوساطة في لبنان عام 2008، واتفاق الدوحة للسلام في دارفور وجيبوتي وإريتريا، واتفاق السلام التاريخي في تشاد العام الماضي بين الحكومة والمعارضة.

وأضاف أن بلاده تعمل حالياً في وساطات بملفات مختلفة، من بينها أزمة لبنان ورواندا وأفغانستان.

وأضاف خلال حديثه في قمة الشرق الأوسط العالمية التي استضافها موقع “المونيتور” الأمريكي (21 سبتمبر 2023): “نعمل حالياً على التهدئة في رواندا؛ بسبب وجود كثير من العداء على المناطق الحدودية”، مشيراً إلى أن الدوحة تعمل مع الطرفين بالتنسيق مع الجانب الأمريكي “لضمان إمكانية الوصول إلى اتفاق هناك”.

الوساطة والحياد

ولعبت قطر دور الوسيط الرئيسي في المحادثات بين شريكها الاستراتيجي، الولايات المتحدة، وخصوم الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بمفاوضات واشنطن الفاشلة مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، قال مستشار الرئيس القطري ماجد الأنصاري-بحسب موقع “المومنيتور” إنه لم تكن هناك نقطة انهيار واحدة في المحادثات، مشيرًا إلى أن هناك دائمًا خطر طرح شروط إضافية على الطاولة.

وأشار أنصاري أيضًا إلى شحنة إيران للطائرات المسلحة بدون طيار إلى أوكرانيا باعتبارها نقطة منخفضة، مما دفع المفاوضين الأمريكيين إلى تعليق المحادثات لبعض الوقت.

قطر وسيط عالمي

وأشاد أنصاري بدور حكومته كوسيط عالمي، مدعيا أن الاجتماع السري بين رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني والزعيم الأعلى لطالبان هيبة الله أخونزاده يمثل “اختراقا”.

وعلى ضوء ذلك بدأت الدبلوماسية القطرية منذ أشهر بالعمل على وساطة بين حكومة طالبان والمجتمع الدولي، وكان أبرز تلك التحركات ما كشفته “رويترز“، أواخر مايو الماضي، عن محادثات سرية أجراها رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع زعيم حركة طالبان.

ويعد الاجتماع الذي عُقد في 12 مايو/أيار الماضي في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان بين رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وهبة الله أخونزاده هو الأول من نوعه الذي يُعرف أن زعيم طالبان المنعزل يعقده مع زعيم أجنبي.

وقال أنصاري إن هذا هو أول اتصال معروف بين الزعيم الأعلى لطالبان ومسؤول غير أفغاني، مضيفا أن قطر سعت إلى تشجيع الجماعة الإسلامية المتشددة في مجال حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والفتيات. وقال أنصاري: “لقد وجدنا أنه كلما زاد تفاعلهم، زاد استعدادهم للاستماع”.

لبنان.. بين وساطتين

كما لعبت الدولة الخليجية دوراً في الملف اللبناني. وفي عام 2008، تم التوصل في عاصمتها إلى اتفاق بين القوى السياسية “المعارضة” في لبنان، التي كانت آنذاك جزءاً من تحالفي 8 و14 آذار/مارس.

ووفق وسائل إعلام لبنانية ساهم هذا الاتفاق في حل الأزمة السياسية اللبنانية بانتخاب ميشال سليمان رئيسا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والاتفاق على قانون انتخابي جديد.

وفي عام 2015، وبرعاية قطرية، جرت عملية تبادل أسرى بين الحكومة اللبنانية وجبهة النصرة في سوريا في جرود عرسال على الحدود اللبنانية السورية.

وعادت الوساطة القطرية إلى الواجهة في لبنان، لا سيما في الملف الرئاسي المتعثر منذ نحو عام.

وتمثلت هذه الوساطة في التحركات الأخيرة التي قام بها المبعوث القطري جاسم بن فهد آل ثاني مع القادة السياسيين، والتي حدثت إلى حد كبير بعيداً عن وسائل الإعلام.

وقطر عضو رئيسي في المجموعة الخماسية – المملكة العربية السعودية ومصر والولايات المتحدة وفرنسا – التي انخرطت في محادثات منذ فبراير في إطار مبادرة يقودها المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان.

جدير بالذكر أن وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي زار لبنان في أبريل/نيسان الماضي والتقى بمسؤولين لبنانيين، لكن لا توجد زيارة مقررة إلى بيروت حتى الآن، بحسب ما قاله ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية.

وأكد أن اتصالات الدوحة مع مختلف الأطراف اللبنانية لتحقيق التوافق وتسهيل انتخاب رئيس جديد ستستمر.

حياد بين المتنازعين

وتساءل مراقبون إن كانت جهود وساطات قطر الإقليمية والدولية. ستنجح في الملف الرئاسي اللبناني، وتؤكد دورها السياسي كصانع سلام في المنطقة، وهو ما يعكس غناها وقوة اقتصادها المعتمد بشكل رئيسي على إنتاج الغاز؟

وأعرب المراقبون عن اعتقادهم بأن تسهيل نجاحات قطر تم من خلال مزيج من حيادها الواضح من قبل المتنازعين، والموارد المالية الهائلة المتاحة لها لاستضافة محادثات الوساطة وتقديم الحوافز المالية للسلام.

والالتزام الشخصي والمشاركة من جانب كبار قادة الدولة. ومع ذلك، غالبًا ما يتم التحقق من هذه النجاحات من خلال القدرات المحدودة للتأثير على التغييرات طويلة المدى لتفضيلات المتنازعين من خلال قدرات استعراض القوة، والموارد الإدارية المتعمقة والموارد الميدانية، والاستخفاف الواضح بتعقيدات الصراع العميق. الصراعات الجذرية في

متناول اليد.

ومن المرجح أن تستمر جهود الوساطة القطرية في المستقبل المنظور ضمن الشرق الأوسط وغيره ولكن من المرجح أيضًا أن تظل نتائجها مختلطة.