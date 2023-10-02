ماذا حدث في مرسى مطروح؟ .. صور السيسي تُحرق وتُداس (شاهد)

وطن – تحوّلت مظاهرة لحزب “مستقبل وطن”؛ تأييداً لترشح رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي للإنتخابات الرئاسية المقبلة، إلى مظاهرة ضدّه في مدينة مرسى مطروح، تخللها حرق وتمزيق صوره، ومطالبات برحيله عن السلطة.

ووفق نشطاء مصريون، فإنّ الأهالي تفاجؤوا بأن الاحتفالية التي تنظم في مرسى مطرح، كانت لتأييد عبد الفتاح السيسي وليست احتفالا بـ”نصر اكتوبر“.

💥مظاهرة لحزب "مستقبل وطن" تأييداً لـِ #السيسي في مدينة #مرسى_مطروح، قلبها المصريون، وهتفوا بشعار #الشعب_يريد_إسقاط_النظام، وأحروقوا ومزقوا صور رئيس النظام، فيما الأمن يطاردهم ويطلق عليهم النار! pic.twitter.com/ZvWqwAl0PD — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 2, 2023

وقال النشطاء إن الأهالي قلبوا المسيرة ضد السيسي، وهتفوا بشعار “الشعب يريد إسقاط النظام”.

💥مظاهرة لحزب "مستقبل وطن" تأييداً لـِ #السيسي في مدينة #مرسى_مطروح، قلبها المصريون، وهتفوا بشعار #الشعب_يريد_إسقاط_النظام وأحروقوا ومزقوا صور رئيس النظام، فيما الأمن يطاردهم ويطلق عليهم النار! pic.twitter.com/Qgmv7X46iE — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 2, 2023

حرق صور السيسي في مرسى مطروح

وأظهرت لقطات مصورة، قيام الأهالي بإحراق صور السيسي وتمزيقها، وضربها بالأحذية والدوس عليها.

كما قاموا بإسقاط لوحات دعائية ضخمة تحمل صوراً لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

وذكر الاعلامي المصري المعارض للنظام، معتز مطر إن “السيسي يدفع بقوات الامن لمواجهة المحتجين في مرسى مطروح”، لافتاً إلى اندلاع اشتباكات قوية . كما قال

البداية مطروح.. انتفاضة وغضب عارم في مرسى مطروح ضد ترشح السيسي لولاية ثالثة !!#مطروح_تنتفض#مرسى_مطروح pic.twitter.com/xvdcpbHDIj — معتز مطر (@moatazmatar) October 2, 2023

السيسي يعلن ترشحه لولاية جديدة

وجاءت أحداث مدينة مرسى مطروح بعد ساعاتٍ قليلةٍ على إعلان رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

جاء ذلك في كلمة ختامية بفعاليات اليوم الثالث والأخير من “مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، بحسب بث نقله التليفزيون الحكومي، وتابعته الأناضول.

وفي كلمته قال السيسي: “تابعنا خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن أرقام وحقائق عن واقع الدولة المصرية كيف كانت وكيف أصبحت”.

وأضاف: “عقدت العزم على ترشيح نفسي (…) في مدة رئاسية جديدة”. وسط تصفيق من الحضور.

كما دعا السيسي المصريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل. مؤكدا رضاه بـ”نتيجة اختيار المواطنين”.

وخلال المؤتمر، أطلق السيسي تصريحات مثيرة للجدل، وتسببت في غضب واستياء المصريين، كان من أبرزها امكانية هدمه للبلاد من خلال مخدر الــ”ترامادول” والبلطجية، واعتبرت فضيحة بكل المعايير، واقتراحه على طلاب الجامعات التبرع بدمائهم ليحققوا للبلد “دخلاً محترماً”. وفق وصفه

بينما تزامن الإعلان، مع ما شهدته أغلب الميادين الرئيسية في محافظات مصر من تنظيم مسيرات وفعاليات تأييد للرئيس المصري. بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، وتقارير صحفية وإعلامية محلية