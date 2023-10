حكم قضائي في قضية ابتزازه.. معلومات عن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة

وطن – شغل اسم رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة منصات التواصل ومحركات البحث بعد حديث عن تعرضه للابتزاز والحكم بسجن المتهمين المسؤولين عن تلك الجريمة فمن هو الرجل الذي اشتهر بزواجه من ياسمين صبري وهيفاء وهبي ودارت الكثير من الشائعات حول حياته الشخصية؟

اسمه الكامل أحمد حمدي أبو هشيمة عبدالعزيز بالإنكليزية Ahmed Abou Hashima Abdulaziz هو رجل أعمال من مواليد 11 كانون الثاني/يناير سنة 1975.

والد المذكور كان يعمل في الشرطة وبسبب طبيعة عمله الصعبة تنقل بين أفرع وزارة الداخلية وقطاعاتها المتعددة.

وأحمد أبو هشيمة مصري تعود أصوله من مواليد محافظة بني سويف لكنه ولد في القاهرة ضمن حي الوايلي ودرس فيها حتى وصل إلى كلية التجارة في جامعة قناة السويس ثم عمل ضمن بنك المصرف العربي الدولي.

وبعد تخرجه بدأ أحمد أبو هشيمة رحلته ليصبح رجل الأعمال المصري الشهير عبر إنشاء شركة خاصة له في تجارة الحديد وكانت تسمى “الخليج سابقاً”.

وتعد شركة الرجل رائدة في تجارة حديد التسليح وتعمل في السوق المصري لمدة تزيد عن 15 عاماً وذاع صيتها مصرياً وعربياً.

سعيد بمشاركتكم الفيلم الوثائقي من NEWSMAX الذي يسلط الضوء على رحلتي في عالم ريادة الأعمال والتنمية المجتمعية. #أبو_هشيمة #مصر

Excited to share the NEWSMAX video report highlighting my business and philanthropy journey! Check it out…#Abouhashima #Egypt #NEWSMAX pic.twitter.com/y8xeIVZPr9

— Ahmed Abou Hashima (@AhmedAbuHashima) September 26, 2023