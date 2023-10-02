حكم قضائي في قضية ابتزازه.. معلومات عن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة

وطن – شغل اسم رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة منصات التواصل ومحركات البحث بعد حديث عن تعرضه للابتزاز والحكم بسجن المتهمين المسؤولين عن تلك الجريمة فمن هو الرجل الذي اشتهر بزواجه من ياسمين صبري وهيفاء وهبي ودارت الكثير من الشائعات حول حياته الشخصية؟

اسمه الكامل أحمد حمدي أبو هشيمة عبدالعزيز بالإنكليزية Ahmed Abou Hashima Abdulaziz هو رجل أعمال من مواليد 11 كانون الثاني/يناير سنة 1975.

والد المذكور كان يعمل في الشرطة وبسبب طبيعة عمله الصعبة تنقل بين أفرع وزارة الداخلية وقطاعاتها المتعددة.

معلومات عن المصري أحمد أبو هشيمة

وأحمد أبو هشيمة مصري تعود أصوله من مواليد محافظة بني سويف لكنه ولد في القاهرة ضمن حي الوايلي ودرس فيها حتى وصل إلى كلية التجارة في جامعة قناة السويس ثم عمل ضمن بنك المصرف العربي الدولي.

وبعد تخرجه بدأ أحمد أبو هشيمة رحلته ليصبح رجل الأعمال المصري الشهير عبر إنشاء شركة خاصة له في تجارة الحديد وكانت تسمى “الخليج سابقاً”.

وتعد شركة الرجل رائدة في تجارة حديد التسليح وتعمل في السوق المصري لمدة تزيد عن 15 عاماً وذاع صيتها مصرياً وعربياً.

سعيد بمشاركتكم الفيلم الوثائقي من NEWSMAX الذي يسلط الضوء على رحلتي في عالم ريادة الأعمال والتنمية المجتمعية. #أبو_هشيمة #مصر Excited to share the NEWSMAX video report highlighting my business and philanthropy journey! Check it out…#Abouhashima #Egypt #NEWSMAX pic.twitter.com/y8xeIVZPr9 — Ahmed Abou Hashima (@AhmedAbuHashima) September 26, 2023

ابتزاز طليق ياسمين صبري

ومؤخراً تعرض رجل الأعمال الشهير بزواجه وانفصاله عن ياسمين صبري لقضية ابتزاز انتهت بالقبض على المتورطين وحكمهم وبدأت عام 2019 عبر سيدة مع مجموعة أشخاص قاموا بتهديده بعد سرقة هاتفه.

وسربت العصابة العديد من الفيديوهات لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لتتحول القضية إلى قضية رأي عام، كانت تختفي وتعود للترند بين الحين والآخر إلى وقت القبض على المتهمين وإدانتهم وحكمهم وفق ما نقله موقع الفن.

وخلال الفترة الماضية كان رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة يعلق على تلك الأنباء التي تنتشر حوله والفيديوهات بـ قول “اللي معاه ربنا مبيتكسرش، ضيعوا وقتكوا لأني مكمل في طريقي وأنا أتعلمت يعني ايه رجولة”.

وقضت المحكمة الجنائية بالجيزة بحبس المتهمة مروة إ.م. ، والمتهم محمد.ع. ع. ، والمتهم ياسين.ش.ص، بعد نسبهم أمور مخلة بالشرف في حق أبو هشيمة وتورطهم في قضية ابتزاز رجل الأعمال الشهير 3 سنوات سابقة.

ويمكن متابعة الروابط الاجتماعية الخاصة بأحمد أبو هشيمة من خلال رابط صفحته في فيسبوك.

هيفاء وهبي الزوجة الثانية!

ولطالما ارتبط اسم أحمد أبو هشيمة بالعديد من الأقاويل عن حياته وعلاقاته الشخصية، لكنه عموماً متزوج 3 مرات الأولى من سيدة خارج الوسط الفني.

أما الزوجة الثانية لرجل الأعمال المصري هي هيفاء وهبي ما بين 2009 و2012 والثالثة هي ياسمين صبري التي أعلنت انفصالها عن أبو هشيمة في 2022.

لكن الكثير من الشائعات دارت حول أبو هشيمة منها ارتباطه بعدة فنانات مثل المصرية مي عز الدين والعراقية شذى حسّون والشيخة مهرة ابنة حاكم دبي.

ورغم زواجه من النجوم إلا أنه كان لا يحب الظهور أمام الإعلام وبدأ يشتهر فعلياً بعد ثورة 25 يناير خصوصاً بعدما أصبح وشريكًا لواحد من عائلة أل ثان الحاكمة في قطر.