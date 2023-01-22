الأحد, يناير 22, 2023
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حياتنا

ياسمين صبري تحسم أنباء عودتها لـ “أحمد أبو هشيمة”

اجتمعت ياسمين صبري وجورجينا رودريغيز لأول مرة في مكان واحد بعد اقتران اسميهما معاً

كتب رفيف عبدالله
ياسمين صبري تحسم أنباء عودتها لـ
ياسمين صبري
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وطن– حسمت الفنانة المصرية ياسمين صبري، الأنباء المتداولة حول عودتها إلى طليقها رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة.

لن أتزوج سراً

وقالت ياسمين صبري على هامش حضورها حفل توزيع جوائز Joy Awards: “أكيد لو فيه حاجة هعلنها زي ما أعلنت الجواز وزي ما الطلاق أعلن، عمري ما هتجوز ويكون في السر”.

وحول ظهورها بخاتم الزواج، ردت ياسمين “خواتمي كتير الحمد لله، لكن ده مش خاتم زواج”.

الصورة التي أثارت الشك حول عودة الفنانة لطليقها

وتحدثت ياسمين عن الحفلة قائلة: “المستقبل كله للسعودية إن شاء الله وبيجمعونا مع نجوم العالم”.

خاتم الزواج من جديد!

وظهرت ياسمين صبري وهي ترتدي خاتم الزواج من جديد، الأمر الذي جدد الشكوك حول عودتها إلى طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وظهرت ياسمين في الطائرة أيضاً أثناء سفرها إلى الرياض لحضور حفل توزيع جوائز (Joy Awrads) وهي ترتدي خاتم أبو هشيمة في يدها اليسرى في إطلالة لافتة.

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وقد تم تصنيع هذا الخاتم بتصميم خاص من قبل اللبناني إبراهيم نصور بعيار 5.8 قراريط.

ويقدر سعر خاتم ياسمين صبري بـ 200 ألف دولار، أي ما يتجاوز 6 مليون جنيه مصري.

كما ظهرت الفنانة المصرية مع أبو هشيمة في صورة متداولة أثناء انتظارهما للعشاء بأحد المطاعم في القاهرة.

جورجينا وياسمين معاً لأول مرة

وقدمت ياسمين جائزة أفضل ممثل سينمائي في حفل توزيع جوائز joy awards. والتي رشح لها أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد حلمي وتيم حسن.

وقالت ياسمين “الله على طاقة المكان وطاقة السعودية. شرف كبير وجودي معاكم اتمنى للسعودية مزيد من النجاح والازدهار. فكرت أقدم ازاي المرشحين لفئة السينما اتكلم عن موهبتهم ولا جاذبيتهم”.

واجتمعت ياسمين صبري وجورجينا رودريغيز لأول مرة في مكان واحد بعد اقتران اسميهما معاً. للمقارنة الدائمة بينهما واتهام الفنانة المصرية بتقليد حبيبة رونالدو.

قدمت ياسمين جائزة أفضل ممثل سينمائي في حفل توزيع جوائز joy awards
اجتمعت ياسمين صبري وجورجينا رودريغيز لأول مرة في مكان واحد بعد اقتران اسميهما معاً

وشهد joy awards حضور كوكبة من نجوم العالم العربي، بينهم محمد منير، ليلى علوي. يسرا، أحمد حلمي، هند صبري، منى زكي، كريم عبدالعزيز، أصالة، أحمد بدير، تامر عاشور. أكرم حسني، أمير طعيمة، راغب علامة، عاصي الحلاني، وائل جسار، حسن الرداد.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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