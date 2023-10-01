لحظة الهجوم في أنقرة .. إرهابي فجّر نفسه وآخر تم تحييده (شاهد)

وطن- وقع انفجار أعقبه أصوات إطلاق نار، بالقرب من منطقة “كيزيلاي” في العاصمة التركية أنقرة، فيما قالت الشرطة إن الهجوم وقع أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، وأسفر عن إصابة ضابطين.

ووصل إرهابيان اثنان بسيارة تجارية صغيرة إلى أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، ونفذا هجوما. بحسب تصريحٍ لوزير الداخلية علي يرلي قايا. كما نقلت وكالة الأناضول التركية

ووفقا ليرلي قايا، فقد قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر.

كما قال إن الهجوم الإرهابي أسفر عن إصابة ضابطي شرطة بجروح طفيفة في الهجوم.

في حين وانتشر مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لسماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة.

بدء تحقيق موسع حول الهجوم الإرهابي

من جهته، أكد وزير العدل التركي يلماز تونج، بدء تحقيق موسع حول الهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة التركية أنقرة صباح الأحد.

وقال تونج في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “أدين بشدة الهجوم الإرهابي وسيتم إجراء تحقيق موسع بكافة جوانبه بالتنسيق مع نائب رئيس النيابة العامة المكلف بشأن الحادثة”.

بينما أضاف قائلا: “لن يعيق هذا الهجوم بأي حال من الأحوال كفاح تركيا ضد الإرهاب. إن كفاحنا ضد الإرهاب سوف يستمر بتصميم أكبر. لا ينبغي لأحد أن يشك في هذا”.

كما أعلنت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة، فتح تحقيق في الهجوم الإرهابي .وفق الاناضول

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، لكن السلطات التركية عادة ما توجه أصابع الاتهام في مثل هذه الهجمات إلى حزب العمال الكردستاني أو تنظيم الدولة.

وتعرضت تركيا إلى هجمات وتفجيرات على مدار السنوات الماضية، ومن أبرزها عملية التفجير في إسطنبول في 14 نوفمبر / تشرين الثاني عام 2022 التي راح ضحيتها 6 قتلى وأكثر من 80 جريحا.