عبير شمس الدين في تصريح صادم عن مشاهد القبلات.. لا مانع! (فيديو)

وطن- أثارت الفنانة السورية عبير شمس الدين، جدلاً واسعاً بتصريح جريء وصادم حول القبلات في الأعمال الدرامية.

وقالت عبير شمس الدين أثناء استضافتها في برنامج “شو القصة“، مع رابعة الزيات، إن القبلات في الدراما تحرك مشاعر الفنانين.

لا مانع!

وبحسب رأيها، ترى شمس الدين أن القبلات لا يمكن إدراجها فقط تحت إطار التمثيل وخدمة المشهد الدرامي.

وأكدت عبير شمس الدين أنها ترفض أداء أي مشهد يتضمن وجود قبلة، لكنها لا تمانع تجسيد دور راقصة أو فتاة ليل.

وتابعت: “لا مانع في حال كان الهدف توصيل بعض الرسائل الإنسانية للجمهور، مع ضرورة الابتعاد عن الوقاحة بالعرض”.

خيانة وضرب

وتحدثت السورية عبير شمس الدين عن حياتها الخاصة، قائلة إنها تعرضت للخيانة من زوجها السابق.

وأوضحت الفنانة السورية أنها علمت بخيانة زوجها من أحد الأشخاص، لكنها لم تتأكد، ولم تنفصل عنه.

وتابعت: “أتقبل الخيانة من الرجل وأسامحه.. فهو ضعيف أمام المغريات، ولديه فراغ عاطفي”.

وكشفت شمس أنها تعرضت للتعنيف والضرب من رجل لم تذكر اسمه وصفته.

انتحار

وأكدت أنها ترفض التعنيف بشكل تام، لذلك دافعت في حينها عن نفسها وقامت بضربه.

ونفت السورية شمس ما تردد حول محاولتها الانتحار، وشددت على إيمانها الشديد بالله.