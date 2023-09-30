هند القحطاني تواصل الإغراء.. كشفت صدرها كعارضات onlyfans

وطن– يبدو أن المشهورة السعودية هند القحطاني، بدأت تتجه إلى الإغراء بشكل أساسي في محتواها.

فبعد استعراض صدرها بطريقة فاضحة في اليوم الوطني السعودي الـ93، ظهرت هند القحطاني بطريقة مشابهة على أريكة منزلها.

ملابس النوم

ونشرت هند القحطاني فيديوهات عبر “سناب شات“، وهي تسرد لمتابعيها ما ستفعله خلال اليوم.

ويبدو أن هند القحطاني كانت في ملابس النوم لزيادة الإغراء وهي تتحدث، وقد أخرجت صدرها بشكل فاضح مرة أخرى.

وكانت هند القحطاني، قد ظهرت في بدايات الاحتفال باليوم الوطني، بفستان أبيض عليه عباءة خضراء مستورة، عليها شكل السيفين والنخلة، مستوحاة من علم السعودية.

يا سلامي عليكم

وقامت هند بالرقص على أغنية “يا سلامي عليكم يا السعودية” للفنان السعودي راشد الماجد.

وجهزت هند منزلها ببالونات بيضاء وخضراء، وشعارات اليوم الوطني، وكعكة كبيرة مغلفة بعلم السعودية.

لكن تلك الحشمة سرعان ما انتهت، حين استكملت هند القحطاني الاحتفالات ولكن بإطلالة فاضحة.

حيث ارتدت هند فستاناً مكشوف الصدر، لا يغطي إلا القليل، وظهرت تسأل جمهورها عن رأيهم باحتفالها.

ووقفت هند القحطاني خلف علم السعودية الذي يحتوي كلمة التوحيد، بهذه الملابس الفاضحة، لعمل إعلان حول أحد العطور.

وعبر المتابعون عن صدمتهم من ظهور هند بهذا الشكل