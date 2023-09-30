هندوسي يبث العنف ضد المسلمين يلقى تكريماً “غير متوقع” من يوتيوب! (شاهد)

وطن – نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تحقيقا صادما كشفت فيه قيام منصة “يوتيوب” بتكريم صانع محتوي هندوسي ارتكب العديد من الجرائم بحق المسلمين وقام ببثها عبر المنصة.

وقالت الصحيفة أنه منذ عام 2020، قامت فرقة “حماية الأبقار” بقيادة مونو مانيسار، ببث مباشر بشكل متكرر لمهامها في وقت متأخر من الليل لاعتراض السائقين المشتبه في قيامهم بنقل الأبقار وذبحها – وهي مهمة غالبًا ما يقوم بها المسلمون في الهند.

ووفقا للصحيفة فقد كان مانيسار يصور نفسه وهو يتبادل إطلاق النار مع شاحنات الماشية المتحركة ويصدمها بسيارته ذات الدفع الرباعي، حيث طارد ناقلي الأبقار سيرًا على الأقدام وضربهم أمام الكاميرا، في الوقت الذي ترك معجبوه على اليوتيوب والفيسبوك تعليقات مليئة بالرموز التعبيرية القلبية، يشيدون به على قيامه بـ “عمل الله”.

ولفت التحقيق إلى أنه على مدى قرن من الزمان، عمل الحراس في شمال الهند بشكل سري في منطقة رمادية قانونية لحماية الأبقار التي يعبدها الهندوس لكن هؤلاء المنفذين أصبحوا أكثر تطرفاً في العقد الماضي، وذلك بفضل شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية التي تكافئهم بالمتابعين عبر الإنترنت، والمسؤولين من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذين يقدمون لهم الحماية السياسية ويدافعون عن متشدديهم.

استغلال حزب بهارتيا الحاكم والمتطرف لمنصات التواصل

ووفقا للصحيفة، تجسد الظاهرة الناشئة المتمثلة في حراسة الأبقار كيف استخدم حزب بهاراتيا جاناتا والجماعات اليمينية المتحالفة معه منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية – بما في ذلك يوتيوب، وهي شركة تابعة لجوجل، وفيسبوك وإنستغرام، المملوكة لشركة ميتا – لاستقطاب الهند، وحشد قاعدتها السياسية والتأكيد على ذلك.

وقالت الصحيفة إن الهيمنة الهندوسية في واحدة من أكثر دول العالم اتصالاً رقميًا تعد جزءًا من حملة أوسع نطاقًا يقوم بها القوميون الهندوس المتحالفون مع مودي لاستخدام التكنولوجيا لتعزيز أيديولوجيتهم وتعزيز سيطرتهم.

شركات مواقع التواصل منحت مانيسار منصت لبث العنف

وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة من الناشطين الهنود، منحت شركات وادي السيليكون “مانيسار” منصة لبث العنف – ودفعت صعوده إلى الشهرة.

وأوضحت أنه في أكتوبر/تشرين أول الماضي، حصل مانيسار على جائزة “المبدع الفضي” من يوتيوب لوصوله إلى 100 ألف مشترك، والتقط صورة مع لوحته بجوار بقرة. وتبع ذلك دورة من ارتفاع نسبة المشاهدة وزيادة العنف.

وفي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، ووفقاً للشكاوى المقدمة إلى الشرطة والمحاكم، تورط مانيسار وأتباعه في العديد من عمليات إطلاق النار والقتل.

وفي أبريل/نيسان الماضي، منح موقع “إنستغرام” حساب مانيسار شارة “تم التحقق” مخصصة للشخصيات العامة والمشاهير.

وفي يوليو/تموز، اتُهم “مانيسار” على نطاق واسع بالتحريض على أعمال شغب طائفية خلفت ستة قتلى خارج نيودلهي، عاصمة البلاد، بعد أن سخر من المسلمين في مقطع فيديو عبر تطبيق واتساب.

ووفقا للصحيفة فقد بدأت في وقت سابق من هذا العام، في تتبع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمانيسار، وقامت بتنزيل 25 غيغابايت من مقاطع الفيديو الخاصة به قبل أن يغلق موقع يوتيوب الحساب وسط تحقيق الشرطة في ولاية راجاستان بشأن شبكته.

وقالت إن مراجعة مقاطع الفيديو هذه والمنشورات الأخرى التي نشرها أنصار مانيسار، إلى جانب المقابلات مع رفاقه وضحاياهم وفحص مئات الصفحات من وثائق الشرطة وملفات المحكمة، تحكي قصة زعيم عصابة قام بترويع مجتمعات الأقلية المسلمة في منطقتين.

أكثر المقاطع رعبا

وقالت إنه تم نشر أحد مقاطع الفيديو الأكثر إثارة للرعب لدى مونو مانيسار في 28 يناير/كانون الثاني، لافتة إلى أنه قبل الساعة الخامسة صباحًا بقليل، بثت صفحته على فيسبوك على الهواء مباشرة مع مقطع فيديو يظهر الرجال المسلمين الثلاثة – نفيس وشوكين وواريس، وجميعهم معروفون بأسماء فردية – وهم يُقتادون بعيدًا.

وبحسب الصحيفة، فقد ظهر مانيسار في البث الذي مدته 21 دقيقة، وهو يسأل الرجال، ووجوههم ملطخة بالدماء، عن أسمائهم ومسقط رأسهم، أثناء الضغط على الثلاثة رجال وهو ملقين على الأرض بينما يقف مانيسار وعصابته فوقهم مثل صائدي الجوائز، ممسكين بالبنادق ويبتسمون لالتقاط الصور.

كما احتوت ذاكرة التخزين المؤقت على يوتيوب التي استعرضتها صحيفة”واشنطن بوست” على 10 مقاطع فيديو عنيفة نشرها مانيسار بين عامي 2020 و2022. ومع ذلك، كان وصوله إلى وسائل التواصل الاجتماعي أوسع بكثير لأنه كان يحتفظ بعدة حسابات على منصات وسائط اجتماعية مختلفة كما قام شركاؤه أيضًا بنشر مقاطع فيديو ظهر فيها.

تبرير منصة يوتيوب

وقال جاك مالون المتحدث باسم يوتيوب إن الشركة أوقفت قدرة مانيسار على جني الأموال من الإعلانات على قناته في فبراير بعد أن وجهت الشرطة الهندية مزاعم خطيرة ضده، وإن القناة تم إغلاقها في أواخر مايو بعد انتهاكات متكررة لسياسة التحرش التي تتبعها الشركة.

وعندما سُئل عن سبب عدم تحرك يوتيوب سريعًا، قال مالون إنهم يستخدمون مزيجًا من البرامج والمراجعة البشرية لتحديد مقاطع الفيديو التي بها مشكلات، لكن “أنظمتنا في بعض الأحيان لا تكتشف الانتهاكات المحتملة”. وقال إنه لو فعلوا ذلك، لكان مانيسار “غير مؤهل للحصول على جائزة المبدع”.

متحدثة ميتا توضح

من جانبها، قالت المتحدثة باسم “ميتا” إيرين ماكبايك: “لدينا قواعد واضحة تحظر بشكل خاص المواد العنيفة أو الرسومية على منصتنا. لقد قمنا بإزالة المحتوى الذي ينتهك هذه القواعد وقمنا بتعطيل الحسابات بسبب الانتهاكات المتكررة. قامت الشركة بحذف العديد من حسابات فيسبوك وانستغرام المرتبطة بمانيسار هذا العام.”

واضافت “ماكبايك” إن حساب مانيسار الذي تم التحقق منه على إنستغرام “تمت استعادته عن طريق الخطأ وتم تعطيله منذ ذلك الحين”.

ورفضت شركة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، التعليق قائلة إنها مشغولة للغاية.

وتأتي أفعال مونو مانيسار المتطرفة ضمن أعمال العنف ضد المسلمين في الهند.