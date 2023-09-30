ما رأي جمال خاشقجي في السعودية لو كان على قيد الحياة اليوم؟!

وطن – نشرت صحيفة “واشنطن بوست”، مقال للكاتب “ديفيد أغناشيوس” تحت عنوان “ماذا سيكون رأي جمال خاشقجي في السعودية لو كان على قيد الحياة اليوم؟”، وذلك تزامنا مع مرور 5 سنوات على اغتيال الصحفي السعودي المعارض.

وقال الكاتب في مقاله: “لو تمكن زميلي وصديقي الراحل جمال خاشقجي من رؤية السعودية اليوم، بعد خمس سنوات من مقتله على يد عملاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فماذا سيجد؟”.

من المؤكد أن خاشقجي سيشعر بالاشمئزاز من أن السلطة الاستبدادية لمحمد بن سلمان لا تزال دون تغيير، لكنه لن يتفاجأ، كما ان العائلة المالكة السعودية أصبحت أكثر صرامة في السيطرة على أدوات القمع السياسي مما كانت عليه قبل خمس سنوات.

من المحتمل أيضا أن يسخر خاشقجي من وعود محمد بن سلمان بأن جريمة القتل هذه لن تتكرر أبدًا.

أنشأت المملكة هيئات للأمن القومي يمكنها، من الناحية النظرية، منع مثل هذا الهجوم الوقح. لكن هذه الوعود، في حد ذاتها، ليست ملزمة أكثر من “الورقة التي كتبت عليها”، على حد تعبير جون برينان، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية ورئيس مكتب الرياض في الوكالة، وفق المقال.

يقول لي برينان في مقابلة: “إن الطبيعة القمعية لنظام محمد بن سلمان مستمرة وقوية كما كانت دائمًا.. لا يزال الناس يعتقلون إذا تحدوا ولي العهد”. لكن خاشقجي كان يلاحظ في المملكة أشياء أخرى تدهشه وتسعده.

تمكين المرأة على نحو متناقض

في المقام الأول من الأهمية، سوف يفاجأ بتمكين المرأة، وهو الضوء الساطع الذي يضيء على نحو متناقض، في بلد يحكمه ظل قاتم.

عند عودته إلى المملكة، سيشهد خاشقجي تغييرات كان يتمناها وهو على قيد الحياة، لكنه شكك في حدوثها: لا تستطيع النساء قيادة السيارة في السعودية فحسب، وهي الحرية التي منحت لهن في عام 2018، قبل أشهر قليلة من مقتله، بل هن الآن متحررات إلى حد كبير من وصاية الرجال، ويمكنهن الاختلاط بحرية مع الرجال في الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية.

المرأة السعودية اليوم هي سفيرة ومديرة أعمال وحتى رائدة فضاء. وسوف يندهش خاشقجي من حفلات الروك الجماعية التي رعاها محمد بن سلمان خارج الرياض.

وتنقل مقاطع الفيديو مشاهد شغب لرجال ونساء يرقصون معًا، وقد اجتذبت نسخة العام الماضي من سلسلة حفلات ساوند ستورم الموسيقية السنوية أكثر من 600 ألف شخص.

نشأ خاشقجي في مملكة كانت السلطات تخشى فيها أن يتحول أي تجمع عام كبير إلى احتجاج. وكان يُنظر إلى قضاء وقت ممتع في الأماكن العامة على أنه عمل تخريبي.

المملكة على حافة التطبيع

ربما سيندهش خاشقجي أيضًا من أن المملكة تقف على حافة تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتوقيع اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة. وأظن أنه سيحذر من أن هذه التحركات يمكن أن تكون تكتيكات سياسية لمحمد بن سلمان، وليس إعادة تنظيم أساسية.

وقال الكاتب: “إحساسي بكيفية رد فعل خاشقجي يرتكز على علاقة بدأت معه منذ حوالي 20 عامًا. لقد التقينا كثيرًا أثناء سفره مع الأمير السعودي تركي بن ​​فيصل، رئيس المخابرات السعودية السابق والسفير لاحقًا إلى واشنطن ولندن، حيث كان يقدم له المشورة”.

وأضاف: “لقد شاهدنا الربيع العربي يتكشف في عام 2011، ورأيت شغفه بالإصلاح. وقد فرحت عندما انضم إلى صحيفة واشنطن بوست كمساهم في عام 2017. وشاهدته وهو يكافح كصحفي مع الحقيقة المزدوجة المتمثلة في أن محمد بن سلمان كان عامل تغيير وطاغية وحشي”.

“ما الذي سمح لمحمد بن سلمان بإجراء العديد من الإصلاحات في المملكة؟”.. يطرح الكاتب هذا التساؤل.

ويضيف: “قال لي علي الشهابي أحد المستشارين غير الرسميين لمحمد بن سلمان، بصراحة: كان على محمد بن سلمان تحييد المؤسسة الدينية.. كيف؟ بالاكراه.. لقد وضع الكثير من الناس في السجن”.

مفارقة فظيعة يعاني منها محمد بن سلمان

ويعد “برينان” من أشد المنتقدين لمحمد بن سلمان، لكنه ينسب إليه الفضل أيضًا إلى التغييرات التي أحدثها.

وقال برينان: “كل هذه الإصلاحات – كما يقول جمال – جيدة وجديرة بالاهتمام.. لقد تمكن محمد بن سلمان، على الرغم من كل عيوبه، من تسريع تحديث المملكة وجعلها أقل تركيزًا على الإسلام وقد تمكن من ثني المعارضة عن هذه التحركات”.

وهذه هي المفارقة الفظيعة التي يعاني منها محمد بن سلمان. كما كان خاشقجي يعرفها جيدًا، فهو مستبد تحديثي، يشبه إلى حد ما صدام حسين في العراق.

من أجل اختراق الوضع الراهن الجامد والضعيف في بلاده ومؤسستها الدينية، قام ببناء دولة بوليسية.

لقد أرسل الرجل نفسه الذي رعى المهرجانات الموسيقية في الصحراء فريق اعتقال أو قتل إلى إسطنبول لإلقاء القبض على خاشقجي – مسلحًا بمنشار عظام لتقطيع جثته إلى قطع إذا قاوم.

في بعض الأحيان، بدا أن محمد بن سلمان يعرب عن إدراكه أن مقتل هذا الصحفي المنشق كان خطأ. على الرغم من أنه لا يزال غير مستعد لتحمل المسؤولية الشخصية عن العملية التي تقول وكالة المخابرات المركزية إنه سمح بها.

وقال محمد بن سلمان لمذيع “فوكس” بريت باير هذا الشهر “لقد كان خطأ.. كان الأمر مؤلمًا”.

الملك عبد الله .. الأساس للتغيير الذي تشهده السعودية

وقال ولي العهد لباير إنه يشعر بالخجل من أحكام الإعدام التي أصدرتها المملكة بحق منتقديه. لكنه ألقى باللوم في المشكلة على المحاكم السعودية: “هل لدينا قوانين سيئة؟ نعم ونحن نغير ذلك”.

خاشقجي سوف يحتقر الرجل الذي لا يستطيع أن يحكم دون همجية. إن الأساس للتغيير الذي تشهده السعودية اليوم وضعه الملك السابق، عمه الملك عبد الله، الذي تجاهل بهدوء احتجاجات المؤسسة الدينية ومنح النساء فرصاً تعليمية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا وغيرها من المؤسسات.

محمد بن سلمان لم يخترع الإصلاح. كان خاشقجي قلقًا منذ البداية من فوضى التناقضات التي رآها في محمد بن سلمان.

وكان متفائلا بعد تولي الملك سلمان السلطة في عام 2015 بأن ابنه سيكون محدثا. ولكن بحلول عام 2017، عندما أطاح محمد بن سلمان بولي العهد محمد بن نايف، أرسل خاشقجي رسالة نصية إلى صديق أمريكي قال فيها: “هذا الطفل خطير”.

وقال الكاتب: “إعادة قراءة أعمدة خاشقجي تذكرنا بأنه كان يأمل الأفضل من محمد بن سلمان لكنه كان يخشى الأسوأ”.

نصيحة جمال خاشقجي لابن سلمان

خلال عامه الأخير وهو على قيد الحياة، نصح جمال خاشقجي ولي العهد السعودي بأن يتعلم من ديترويت كيفية إعادة بناء الاقتصاد، ومن كوريا الجنوبية كيفية مكافحة الفساد دون سجن مئات المشتبه بهم.

لقد سمح لنفسه أن يتخيل أن محمد بن سلمان يمكن أن يكون مثل ملك واكاندا الشاب في فيلم Black Panther، لكنه كتب أيضًا في عمود نشره في سبتمبر/أيلول 2017: “عندما أتحدث عن الخوف والترهيب والاعتقالات والتشهير العلني بالمثقفين والزعماء الدينيين الذين يجرؤون على التعبير عن آرائهم، ثم أقول لك إنني من السعودية هل تشعر بالمفاجأة؟”.

ورأى خاشقجي التحول القاسي في بلاده، فقد شجع محمد بن سلمان التغيير لكنه عاقب أولئك الذين دافعوا عنه. خذ الأمر البسيط المتمثل في ممارسة النساء للرياضة.

لسبب ما، كان هذا دائمًا يرعب القيادة الدينية في المملكة، وقد قام القصر الملكي بقمع هذه الممارسة لسنوات.

يتذكر الشهابي نقل عائلته من المملكة إلى دبي في عام 1996 بعد أن حظرت المملكة معظم الرياضات النسائية لأنه أراد أن تتمكن ابنته من لعب كرة القدم.

قسوة محمد بن سلمان غير المبررة

قام محمد بن سلمان بإصلاح هذا النظام المتخلف الكاره للنساء، واليوم هناك دوري كرة قدم محترف للسيدات السعوديات.

لكن هنا هو الجزء الغريب من القصة: فقد عانى الناشطون في مجال ألعاب القوى النسائية، وكذلك المدافعون عن قيادة المرأة للسيارة كثيرا.

لقد اتُهمت مناهل العتيبي، مدربة اللياقة البدنية السعودية البالغة من العمر 29 عامًا، بـ “التشهير بالمملكة” بعد نشر منشورات عبر الإنترنت تدعو إلى قواعد اللباس الليبرالية للنساء وحقوق المثليين، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس. أعتقد أن أكثر ما يثير غضب خاشقجي هو ؤ

من الأمثلة على ذلك سجنه لمدة سبع سنوات لسارة وعمر الجبري، وتتمثل جريمتهما في أنهما أبناء سعد الجبري، مسؤول مكافحة التجسس السابق (والشريك المقرب لوكالة المخابرات المركزية) والذي يحتل على نحو غريب قمة قائمة أعداء محمد بن سلمان.

لقد احتفلت سارة الجبري بعيد ميلادها العشرين من خلال حضورها إحدى حفلات محمد بن سلمان في الصحراء، وهو تجمع في العلا حيث كان يعزف العازف الفرنسي جان ميشيل جار مقطوعاته، بحسب شقيقها خالد، وبعد بضعة أيام، اختفت هي وشقيقها.

عندما سأل مسؤول أجنبي زائر مؤخرًا عن عائلة الجبري، نقل خالد الجبري، أن مسؤول سعودي رفيع المستوى قال للزائر: “هذه القضية يديرها ولي العهد، والجميع يخشى التحدث معه بشأن هذا الموضوع”.

لم يشكل خاشقجي أي تهديد حقيقي للمملكة عندما كان في طريقه نحو القنصلية في إسطنبول قبل خمس سنوات، لكن في هذه الذكرى السنوية لمقتله، لا يزال استشهاده من أجل حرية التعبير يطارد الحاكم الذي أرسل “فريق النمر” الذي قام بتقطيع جسده.

وإذا عاد خاشقجي، فمن المؤكد أنه سيكتب عمودًا يقول فيه: استمروا في الضغط من أجل السعودية الحرة والحديثة حقًا.