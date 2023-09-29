فتح قبر لاجئ سوري في دهوك بعد سماع صوت المتوفي يثير رعب العراقيين! (شاهد)

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بتداول مقطع فيديو يرصد فتح قبر بعد تجمع المئات بمقبرة “فايدة” في محافظة دهوك بعد سماع صوت يشبه طرق باب من داخل قبر متوفي تم دفنه في المقبرة قبل 40 يوماً.

فتح قبر في دهوك

وأفاد الناشطون في العراق أن القبر يعود لمتوفي لاجئ من الجنسية السورية ويبلغ من العمر 60 عاماً، وتم دفنه بعد إعلان وفاته عقب إصابته بسكتتين دماغيتين .

فتح قبر لاجئ سوري في دهوك

وكشف أحد شهود العيان، ان الواقعة تم كشفها أثناء حضور أبنائه للقبر من أجل قراءة القرآن والدعاء له، ليتفاجؤوا بصوت يخرج من داخل القبر.

وزعم أن المتوفى خاطب الحاضرين بإخراجه قائلا: “أنا اختنقت طالعوني من هون”.

ولفت شاهد العيان إلى أن الحاضرين لم يستطيعوا إخراج الجثة من القبر قبل الحصول على أمر قضائي يسمح لهم بذلك.

لحظة الكشف عن الجثة

ولاحقا، أظهر مقطع فيديو آخر لحظة فتح القبر من قبل الحاضرين وعمل فتحة صغيرة بجانبه.

وظهرت جثة المتوفي السوري مسجاة داخله. حيث لفت ناشطون الى أنهم في حالة انتظار لمعاينة الجثة ومراقبتها إن كانت ستتحرك أم لا.

وأظهر الفيديو أن الكفن يبدو ثابتا ويغطي الجثة بالكامل كما تم دفنها، دون ان تظهر أي علامات توحي بأن من في داخل القبر عليه علامات الحياة.