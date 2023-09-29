“زيدان يرضخ لمال السعودية” .. هذه وجهته في حال تمت الصفقة وهذا ما سيتقاضاه!

وطن- فجرت صحيفة “ميرور” البريطانية مفاجأة مدوية عن مصير مدرب ريال مدريد السابق، الفرنسي-الجزائري الأصل، زين الدين زيدان في مسيرته المهنية.

وقالت الصحيفة إن زين الدين زيدان لديه اتفاق معمول به ليصبح المدير الفني التالي لنادي “مرسيليا” الفرنسي في حال نجح صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الاستحواذ على النادي.

عودة زيدان للتدريب

وأوضحت الصحيفة أن زين الدين زيدان عاطل عن العمل منذ رحيله عن ريال مدريد في صيف 2021، وكان مرشحا لتدريب لمانشستر يونايتد قبل موسمين، حيث اتصل به مسؤولو يونايتد في أواخر عام 2021 وسط إقالة المدرب أولي جونار سولشاير، لكنه رفض أي انتقال إلى كرة القدم الإنجليزية.

وكان “زيدان” قد تحدث بشكل متكرر عن رغبته في العودة إلى التدريب بعد فترتين ناجحتين على رأس ريال مدريد. حيث فاز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال فترتين في النادي إلى جانب لقبين في الدوري الأسباني.

رغبة ماكرون بانضمام زيدان إلى بارس سان جيرمان

وسبق أن تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن طموحه للمساعدة في إقناع زين الدين زيدان بالعودة إلى كرة القدم في الدوري الفرنسي، لكن يبدو أن لاعب خط الوسط السابق ليس لديه اهتمام كبير بالانتقال إلى باريس سان جيرمان – المنافس اللدود لمدينته مرسيليا.

ويُعتقد أن صندوق الاستثمارات العامة قد حدد مرسيليا باعتباره النادي المثالي لتولي المسؤولية نظرًا لمكانته في كرة القدم الفرنسية، حيث يمتلك منافسهم الإقليمي قطر، باريس سان جيرمان، من خلال الاستثمار الرياضي القطري، في حين سيقوم صندوق الاستثمارات العامة بتمويل مرسيليا للمنافسة ليس فقط محليا في أوروبا.

شراء السعودية نادي مارسيليا

من جانبها، قالت إذاعة “ francebleu ” الفرنسية، في معلومات حصرية أن زين الدين زيدان أعطى موافقته للسعودية قبل بضعة أسابيع، أنه في حالة شرائها لنادي مارسيليا سيكون على رأس النادي للتدريب.

ووفقا للإذاعة الفرنسية فقد اعتبر زيدان أن المشروع طموح للغاية، وأن هذا يعني بميزانية تسمح له بالتنافس مع أكبر الأندية في أوروبا. مؤكدة أن القادة السعوديين الذين تحدث معهم شخصيا ضمنوا له ذلك وتقديم كل ما يطلبه.

قيمة صفقة زيدان المحتملة

وكشفت الإذاعة عل شرط آخر لـ زين لدين زيدان تضمن حصوله على مبلغ 300 مليون يورو لينضم للنادي في حال أصبح ملكا للسعودية، دون أن تكشف الإذاعة عدد المواسم التي سيقضيها زيدان في مرسيليا.

كان موقع “فوت ميركاتو“، كشف أن زيدان رفض فكرة تدريب نادي النصر السعودي، بدءاً من الموسم المقبل.