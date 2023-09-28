وفاة نجاح سلام.. اللبنانية التي عشقت المصريين وأدت أجمل أغنياتها لهم

وطن -توفيت الفنانة اللبنانية نجاح سلام، صاحبة أغنية “يا أغلى اسم في الوجود” الشهيرة التي غنتها لمصر، عن عمر يناهز الـ92 عاماً.

وكتبت ابنتها، سمر سلمان العطيفي على “فيسبوك”: “وانتهي المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله”.

وسيتم تشييع جنازة الراحلة نجاح سلام، غدًا الجمعة الموافق 29 سبتمبر، بعد الصلاة في مسجد الخاشقجي في بيروت.

وستواري نجاح سلام الثرى في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة، حرج بيروت.

نقابة المهن تنعى نجاح

وحرصت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، على نعي نجاح سلام التي تركت خلفها إرثًا فنيًا مميزًا.

نشأت نجاح سلام في أسرة فنية. فوالدها الفنان والأديب محيي الدين سلام، واحدًا من أبرز الملحنين وعازفي العود في لبنان والوطن العربي.

كما أن جد نجاح سلام هو الشيخ عبد الرحمن سلام مفتي لبنان.

تعلمت الفنانة الراحلة أصول الغناء من والدها، الذي كان منزله أشبه ما يكون بمعهد فني.

أغاني وطنية

عرفت نجاح بالأغاني الوطنية والأدعية الدينية، كما حصلت على جائزة الأوسكار من جمعية تكريم عمالقة الفن العربي في الولايات المتحدة عام 1995.

وحين حدث عدوان ثلاثي على القاهرة عام 1956م، أصدرت أغاني وطنية مثل “يا أغلى اسم في الوجود يا مصر”. كما غنت قصيدة “أنا النيل مقبرة الغزاة”. للشاعر محمود حسن إسماعيل.

ثلاث زيجات

أما على صعيد حياتها الشخصية، تزوجت نجاح أول مرة عام 1955 من الفنان محمد سلمان. وأنجبا ابنتهما سمر وريم.

استمرت هذه الزيجة لمدة 10 سنوات، وانفصلا بسبب خلافات كثيرة قبل أن يعودا بعد عام ونصف ثم انفصلا مرة أخرى دون عودة.

وبعدها تزوجت نجاح من الدكتور عدنان، ولكن شهرتها لم ترق له، فانفصل عنها.

قررت نجاح الزواج بعدها بعازف أكورديون في فرقة صلاح عرام، يدعى فؤاد مؤمن.

وبدأت نجاح تعيش حياتها الجديدة مع عازف الأوكورديون الذي أعجبها انطواؤه على نفسه واختلافه عن الآخرين. وبقيت معه عشرين عامًا.