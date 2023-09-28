سماعة الترجمة تحرج رئيس جنوب السودان وبوتين يتدخل لإنقاذ الموقف (فيديو)

وطن- انتشر مقطع فيديو، يخص جانبا من اللقاء الذي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جنوب السودان سلفا كير، حيث واجه “الأخير” صعوبات في ارتداء سماعة الترجمة خلال اللقاء.

ففي مقطع الفيديو المتداول، ظهر بوتين وهو يحاول شرح طريقة لبس سماعة الترجمة لرئيس جنوب السودان لدقائق قبل أن يتدخل أحد المساعدين.

من جانبها، تحدثت وكالة أنباء “تاس” الحكومية الروسية، عن الواقعة، قائلة إنه كانت هناك حادثة طفيفة في بداية الاجتماع، حيث بدى أن رئيس جنوب السودان سلفا كير، الذي كان يرتدي قبعته السوداء الكبيرة التي يرتديها رعاة البقر، عانى مع سماعة الأذن للترجمة الفورية، في حين انتظر بوتين بصبر، ثم أظهر كيفية وضع سماعة الأذن، قائلا: “هكذا”.

بوتين يؤكد دعم روسيا لجنوب السودان

وكان بوتين، قد أكّد خلال اللقاء، أن روسيا ستدعم جنوب السودان في مواجهة تحدياته السياسية الداخلية وضمان الأمن.

وقال الرئيس الروسي: “بالطبع، نحن ندرك أن المزيد من التطوير يرتبط بضمان الأمن، وتسوية كل تلك المشاكل والصعوبات التي ورثتموها من الحقب الزمنية القديمة لذلك، سنبذل قصارى جهدنا لدعمكم في هذا المجال أيضا”.

وأضاف مخاطبا نظيره الجنوب سوداني: “سأكون مهتما جدا برأيك والعلاقات بين البلدين تتطور بشكل مكثف للغاية، كنا من أوائل الدول التي اعترفت بسيادة واستقلال جنوب السودان ويجب أن أقول إننا نعتقد أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، أولا وقبل كل شيء في مجال التنمية الاقتصادية”، كما نقلت الوكالة الروسية.

وأشار بوتين إلى أن التجارة الثنائية انخفضت بشكل طفيف في العام الماضي، لكنها آخذة في الارتفاع هذا العام، وقال: “هذه هي البداية فقط لدينا الكثير من الفرص الجيدة في مجالات مختلفة، بما في ذلك الطاقة وآمل أن العمل الذي قمنا به – أعني بناء مصفاة في بلدكم بالتنسيق مع شركاتنا، وخططنا لبناء مرحلة ثانية من هذه المصفاة – ستفيد تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية”.