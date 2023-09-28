فنان مصري شهير يعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية ويضع شرطا لدعم أحمد الطنطاوي (فيديو)

وطن- أعلن الفنان المصري شريف حمدي، مقاطعته للانتخابات الرئاسية في بلاده، ووصفها بأنها انتخابات تمثيلية تدعو إلى الهزل.

وقال شريف حمدي في مقطع فيديو، إن هناك نوعا من أنواع القيد الشديد على إجراء انتخابات بشكل حقيقي، تتسم بالنزاهة وتعطي فرصة لكل الأطراف المشاركين فيها على المشاركة بشكل صحيح.

وأضاف أنه قرر مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وتابع: “لكن إن جد جديد في هذا الأمر بمعنى لو حصل شيء إيجابي يسمح لجميع المرشحين إنهم يزاولوا نشاطهم الانتخابي بحرية ومساواة فأنا في هذه الحالة هكون بدعم ترشيح أحمد الطنطاوي”.

وأشار إلى أنه يؤيد أن يكون الطنطاوي هو رئيس مصر القادم، موضحا أن مصر وصلت إلى حالة متردية وتكاد تكون كارثية في كل نواحي الحياة، مرجعا المسؤولية للنظام الحالي لفشله بكل أركانه في النهوض بالدولة عبر إدارة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية رشيدة.

رسالة من أحمد الطنطاوي للمصريين

وكان مرشح الرئاسة المصرية المحتمل أحمد الطنطاوي، قد دعا المصريين، قبل ساعات، للتوجه إلى السفارة والقنصليات ومكاتب الشهر العقاري، من أجل تحرير توكيلات تخوله بالترشح للانتخابات، وذلك بعدما علق حملته الانتخابية لـ48 ساعة، إثر ما سماها انتهاكات تعيق تحرير توكيلات له.

وقال الطنطاوي في كلمة مصورة: “إلى كل مؤمنة ومؤمن بالتغيير السلمي الآمن عبر صناديق الانتخابات، طريقًا لبناء دولة القانون والمؤسسات، وطنًا للعدل والكفاية والكرامة”.

وأضاف أنه سيكون منذ ساعات الصباح، وعلى مدار الساعة في المحافظات، لمتابعة العملية، وشدد على ضرورة التمسك بالأمل، والنضال لبناء الحاضر وصنع المستقبل”.

محاولات مستمرة لتحرير التوكيلات

وكانت حملة طنطاوي، قالت إن محاولات تحرير توكيلات للطنطاوي لم تتوقف، رغم إعلان الحملة عن تجميدها 48 ساعة بفعل تعرض المؤيدين للمضايقات والاعتداءات من بلطجية بمكاتب الشهر العقاري، في عموم المحافظات المصرية.