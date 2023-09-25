دنيا بطمة تضرب من جديد بمؤخرة مزدوجة (شاهد)

وطن- يبدو أن الفنانة المغربية دنيا بطمة، قد وصلت إلى النتيجة المطلوبة في تكبير المؤخرة والشكل النهائي، جعلتها تستعرضها بشكل علني لجمهورها.

ونشرت دنيا بطمة صورة لها عبر “انستجرام“، وهي ترتدي تيشرت بنقشة التايجر مع بنطال جينز، وتقف بطريقة تبرز مؤخرتها التي تضاعف حجمها عن قبل.

متحول جنسي

وعلقت دنيا فقط بإلقاء التحية فقط على متابعيها قائلة: “هالو”.

وسخر المتابعون من تكبير دنيا بطمة المؤخرة بهذا الشكل المضاعف، مؤكدين لها أنها لا تزال تشبه المتحولين جنسياً حسب تعبيرهم.

“أفضل جهنم على العودة إليها”

وكان طليق دنيا بطمة، المنتج البحريني محمد الترك، قد أثار الجدل حين تحدث عن موقفه من العودة إليها.

وظهر محمد الترك بفيديو عبر “سناب شات“، مع متابعة سألته ما إذا كان لا يزال يحب دنيا، ليرد بالنفي.

وقال طليق بطمة: “واخا يقولوا لي رب العالمين غادي يغفر لك جميع الدنوب لي درتي فحياتك وترجع لسبيستون، أنقوليهم وريوني باب جهنم”.

وتابع: “لي يهون عليك هون عليه فعشرة، ونكار الخير ما عندي ماندير بيه ا حبيبة.. عادي نبقى راجل وباقي بووكوص وباقي فن، وباقي الناس كتبغيني”.