آخر ابتكارات إيران .. فتاوى على مقاس الذكاء الاصطناعي!

وطن- يتطلع رجال الدين في إيران إلى تسخير الذكاء الاصطناعي في إصدار الفتاوى، بما يتوافق مع تدجينها لأهداف سياسية وتعزيز الطابع الإسلامي للبلاد.

وتعتبر تقنية الذكاء الاصطناعي من أهم التطورات التكنولوجية خلال العقود الماضية. وهي تعتمد على القدرة على تعلم الأنظمة الحاسوبية وتنفيذ الأوامر بناءً على البيانات والسياق.

ويعتقد الزعماء الدينيون في مدينة قم المقدسة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز الطابع الإسلامي للبلاد.

وتعرف مدينة قم المقدسة في إيران بأنها مركز للتعليم الإسلامي والحج أكثر من كونها مركزًا للتكنولوجيا المتطورة.

فتاوى إيران على مقاس الذكاء الاصطناعي!

ويأتي الدخول في مجال الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي تواجه فيه المؤسسة الدينية في إيران ضغوطا غير مسبوقة لتخفيف القيود الاجتماعية والدينية الصارمة وخاصة على النساء.

وبحسب صحيفة “الفايينشتال تايمز” فإن موجة الاهتمام العالمي بإمكانات الذكاء الاصطناعي اجتاحت حتى الزعماء الدينيين المعممين، الذين يحرصون على استكشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في أي شيء، من تحليل النصوص الإسلامية الطويلة بحثا عن التوجيه إلى إصدار المراسيم الدينية.

ونقلت الصحيفة عن محمد قطبي، الذي يرأس منظمة مرتبطة بالدولة في قم تشجع نمو رجال الدين قوله: “لا يمكن للروبوتات أن تحل محل كبار رجال الدين. لكنها يمكن أن تكون مساعدا موثوقا يمكن أن يساعدهم على إصدار الفتوى في خمس ساعات بدلا من 50 يوما”.

واتسم تاريخ إيران الحديث بالاشتباكات بين التقاليد والحداثة.

وكان رجال الدين الشيعة الذين يبلغ عددهم مائتي ألف في البلاد ـ نصفهم يقيمون في مدينة قم ـ ويشكلون القوة الرائدة في مزاعم “حماية القيم التقليدية والدينية”.

“لا ينبغي لرجال الدين معارضة رغبة الإيرانيين”

ولكن مع مواجهة القيادة الإيرانية لدعوات متزايدة للتحديث في أعقاب حركة الاحتجاج الحاشدة في العام الماضي، تنظر المؤسسة الدينية في البلاد إلى التكنولوجيا باعتبارها وسيلة ترحب بالتنمية في حين تعمل على تعزيز الطابع الإسلامي للبلاد.

وأكد قطبي الذي يرأس دار إشراق للإبداع والابتكار، هذا النهج. معتبراً أن رجال الدين لا ينبغي أن يعارضوا رغبة الإيرانيين في المشاركة في التقدم التكنولوجي العالمي.

وقال: “إن مجتمع اليوم يفضل التسارع والتقدم”.

ولا تزال جهود الذكاء الاصطناعي الكتابية في بداياتها.

وقال قطبي إن بضع عشرات من المشاريع مثل مشروعه يجري تنفيذها في قم وأماكن أخرى.

وبحسب المصدر ذاته “تبحث المؤسسة الدينية الإيرانية عن طرق لتسخير التكنولوجيا منذ انعقاد أول مؤتمر للذكاء الاصطناعي في مدينة قم في عام 2020”.

وقد تحدث رئيس حوزة قم العلمية، وهي أكبر مؤسسة من نوعها في العالم الشيعي، مؤخرًا عن كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بتسريع الدراسات الإسلامية للطلاب الكبار رجال الدين وتسريع اتصالاتهم مع الجمهور.

وقال آية الله علي رضا عرفي في يوليو- تموز: “يجب على الحوزة أن تشارك في استخدام التكنولوجيا الحديثة والتقدمية والذكاء الاصطناعي. علينا أن ندخل في هذا المجال لتعزيز الحضارة الإسلامية.”

إيلاء المزيد من الاهتمام

وتابعت الصحيفة في تقريرها أن مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي الرائد في المدينة، المسمى “مركز نور للكمبيوتر لأبحاث العلوم الإسلامية” يرتبط بالمعهد. ويتمتع بإمكانية الوصول إلى مخطوطاته التي يعود تاريخها إلى قرون مضت. وغيرها من مصادر البيانات القديمة التي يمكن إدخالها في الخوارزميات.

كما حث آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، رجال الدين على إيلاء المزيد من الاهتمام لإمكانيات الذكاء الاصطناعي.

وقال خامنئي في يونيو/حزيران الماضي إنه يريد أن تكون البلاد “على الأقل من بين أفضل 10 دول في العالم من حيث الذكاء الاصطناعي”. لكنه استدرك: “بينما تتغير الأدوات فإن أهداف الجمهورية الإسلامية لن تتغير”.

وتتخلف إيران عن المنافسين الإقليميين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الذين لديهم خطط طموحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز اقتصاداتهم.

ولكن من خلال الإشارة إلى دعمه، أعطى خامنئي رجال الدين التفويض لمتابعة التكنولوجيا المتطورة في محاولة للحاق بالركب.

نهج أكثر تقليدية

ولا يزال معظم رجال الدين يتبعون نهجا أكثر تقليدية في الدراسة الدينية. ويفضلون العمل الشاق على وثائق طويلة لاستخراج الأحكام الإسلامية وتكييفها مع الحياة المعاصرة.

ومن غير المتوقع أن يغير نحو عشرة من كبار رجال الدين في إيران. ومعظمهم تتراوح أعمارهم بين 80 و100 عام، مسارهم.

لكن من المرجح أن يكون رجال الدين الأصغر سنا أكثر انفتاحا على التقدم التكنولوجي.

مجتمع متزايد التعقيد

وقال قطبي إنه من غير الصحيح الافتراض أن المجتمع الإيراني أصبح حتما أقل تدينا.

وأضاف أن التطورات التكنولوجية السريعة ورفض العديد من النساء ارتداء الحجاب منذ الاحتجاجات، أثارت قلق الكثيرين، وخاصة الإيرانيين الأكثر تدينا، ودفعتهم إلى طلب “الإنقاذ” من خلال التعاليم الإسلامية.

وأضاف أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد أيضًا رجال الدين على معالجة المخاوف العامة والتوفيق بينها بسرعة أكبر مع الإسلام، بينما تساعد رجال الدين على إصدار الأحكام في مجتمع متزايد التعقيد.

وأشار إلى أن مجالات مثل علم الاجتماع وعلم النفس والصحة والترفيه تقع أيضًا تحت الحكم الديني.

وأضاف قطبي أن الذكاء الاصطناعي سيسمح لرجال الدين باتخاذ نهج أوسع وبالتالي “يكون لهم تأثير اجتماعي أكبر”.

توطين استخدام التكنولوجيا

وأصر قطبي أيضًا على أن الذكاء الاصطناعي لن يؤدي بالضرورة إلى أن تصبح إيران أكثر انسجامًا مع وجهات النظر العلمانية للغرب.

وقال: “نحن نعمل على توطين استخدام التكنولوجيا لأن قيمنا الثقافية تختلف”.

ولكن في نهاية المطاف، حتى رجال الدين المعممين في قم لم يكونوا محصنين ضد السرعة الهائلة للتقدم التكنولوجي الذي كان يجعل كل شيء يتحرك بشكل أسرع: “أنا جزء من هذا المجتمع ويجب أن أركض بنفس الوتيرة”.