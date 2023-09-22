حكم مباراة الرمثا وسحاب في الدوري الأردني ينهي المباراة قبل ضربة البداية (فيديو)

وطن- أطلق حكم مباراة الرمثا وسحاب في منافسات الجولة السادسة من الدوري الأردني الممتاز لكرة القدم، الخميس، صافرة نهاية المباراة قبل ضربة البداية، بعد رفض اللاعبون من كلا الفريقين دخول أرضية ملعب المباراة بناءً على قرار الأندية.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لحكم مباراة الرمثا وسحاب في الدوري الأردني للمحترفين، وهو يطلق صافرة نهاية المباراة بين كلا الفريقين قبل بدايتها.

كما ومنح الحكم وفق مقاطع الفيديو المنشورة عبر منصات التواصل، المدة القانونية لنزول كلا الفريقين إلى أرضية الملعب لخوض المباراة.

حكم مباراة الرمثا وسحاب في الدوري الأردني

وجاء رفض اللاعبين دخول أرضية ملعب مباراة الرمثا وسحاب، في منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري الأردني الممتاز لكرة القدم، التزاماً بقرار الأندية تعليق مشاركتها في المنافسات من أجل الاستجابة لمطالبها.

وقال رئيس نادي الرمثا خالد الزغبي، الخميس، في تصريح صحفي عبر موقع (عمون) الأردني، ” الفريق لن يخوض مباراته أمام منافسه سحاب في افتتاح الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم، التزاماً بقرار الأندية تعليق مشاركتها”.

كما وأوضح الزغبي، بأن الفريق لن يلعب المباراة أمام السحاب، رغم توجه الفريق إلى ملعب البتراء في العاصمة الأردنية عمان المستضيف لأحداث اللقاء بين كلا الفريقين.

مطالب أندية الدوري الأردني للمحترفين

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن مطالب أندية الدوري الأردني للمحترفين، بمبلغ 200 ألف دينار للموسم الحالي كرعاية لها، وفق ما ذكرته قناة المملكة الأردنية.

ولم يقتصر الأمر على تعليق مباراة الرمثا وسحاب بقرار من الأندية فسحب، بل سبقه بتلك الخطوة فريقا الحسين إربد وشباب العقبة في منافسات الدوري الأردني لكرة القدم، الخميس.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة فرانس برس بأن أندية الدوري الأردني للمحترفين البالغ عددها 12 فريقاً، قرروا تعليق مشاركتهم في منافسات الدوري الممتاز، بعد اجتماع لهم الأسبوع الماضي، بعد خطاب أرسلوه إلى الاتحاد الأردني لكرة القدم.

لكن الاتحاد الأردني لكرة القدم حذر الأندية من اللجوء إلى تلك الخطوة، بتنفيذ عقوبة قرار تعليق المشاركة في الدوري، والتي تصل إلى حد الهبوط من الدرجة الممتازة وفرض غرامة مالية تقدر ب100 ألف دينار أردني.

يذكر بأن فريق الحسين يتصدر جدول ترتيب الدوري الأردني برصيد12 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف الوحدات برصيد 10 نقاط لهذا الموسم.