ماذا فعل ترامب على صدر سيدة شاركت في حشود لتأييد ترشحه بالانتخابات؟ (فيديو)

وطن- بينما احتشد المئات في ولاية آيوا الأمريكية، دعما للرئيس السابق دونالد ترامب من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، في مشهد قابله الأخير بتودد كبير، انتشر فيديو يظهر قيام ترامب بالتوقيع على صدر سيدة من مؤيديه.

وشوهد ترامب، وهو يوزع شرائح البيتزا على هذا الحشد الكبير، كما حرص على التوقيع على القبعات والقمصان، تعبيرا عن امتنانه بمؤيديه.

ترامب يوقع على صدر سيدة من مؤيديه

وأظهر مقطع فيديو، سيدة تبدو مهووسة بالرئيس السابق، وطلبت منه أن يوقع على صدرها، ثم سحب يدها إليه ليوقع عليها باسمه كذلك.

حشود تستقبل ترامب

واجتمع حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد، خلال توقفه في أحد مطاعم بيتندورف بولاية أيوا، حيث قام بتوزيع البيتزا على الحاضرين.

وتوقف ترامب في مطعم Treehouse Pub & Eatery بعد أن حضر عدة فعاليات في الولاية. وقوبل بهتافات عالية مثل “U-S-A”، و”فخور بكوني أمريكيًا”.وفق RT

ولدى وصوله، سأل ترمب: “من الذي يريد واحدة؟” في إشارة إلى البيتزا. ثم قام بتوزيع العديد من شطائر البيتزا المعلبة على الحضور، وتوقف لالتقاط الصور والتحدث مع أنصاره، والتوقيع على بعض التذكارات.

ترامب يتقدم على خصومه الجمهوريين

وحافظ دونالد ترامب على تقدمه القوي على خصومه الجمهوريين في ولاية أيوا ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية. حيث أظهر استطلاع “فوكس بيزنس”، حصوله على دعم بنسبة 46٪ بين المشاركين المحتملين في المؤتمرات الحزبية.

وبين الاستطلاع أن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس جاء في المرتبة الثانية بنسبة 15%، وحلت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي ثالثة بنسبة 11%.