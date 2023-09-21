بيل غيتس يلتقي بشاب عُماني بعد أن أثار إعجابه ما فعله في خدمة البشرية (شاهد)

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وطن- على هامش إنعقاد مؤتمر “جائزة إيرث شوت” التي تمنح لخمسة فائزين كل عام لمساهماتهم في حماية البيئة، التقى الملياردير الأمريكي ومؤسس مايكروسوفت بيل غيتس، بالشاب العُماني طلال حسن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 44.01 وهي شركة مختصة في تقنيات مكافحة ثاني أكسيد الكربون.

وظهر طلال حسن وهو يجلس بجانب بيل غيتس على هامش انطلاق دورة جديدة للجائزة بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ78 من اجتماعات لجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا لما نشره الصحي العماني ومراسل وكالة “بلومبيرغ” في سلطنة عمان، تركي البلوشي، فقد ظهر بيل غيتس وهو يمسك بقطعة من معدن بيريدوتيت، وهو نوع من الصخور الذي يتفاعل بصورة طبيعية مع ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء وينتج عنه صخر الكالسيت الصلب.

ولفت إلى ان هذ النوع من الصخور متوفر بكثرة في سلطنة عُمان وعدد من مناطق العالم.

من هو رائد الاعمال العماني طلال حسن؟

يشر إلى أن الشاب العماني طلال حسن هو رائد أعمال أطلق عدة شركات في السلطنة من بينها شركة 44.01.

واستمد رائد الاعمال طلال حسن اسم شركته من الوزن الجزيئي لثاني أكسيد الكربون، لتحصل على “جائزة إيرث شوت” بعد أن حظيت باهتمام دولي بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.

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سبب تأسيس شركة 44.01

وفي رسالته حول سبب تأسيس شركة “44.01” الواردة على موقعها الإلكتروني، قال طلال حسن أن قرار تأسيس الشركة كان “نابعًا من اهتمامنا البالغ بشأن الحال الذي وصل إليه كوكبنا.”

وـوضح أن القضاء على الانبعاثات الكربونية المتواجدة في الغلاف الجوي أصبح أمرَا حتميًا وذلك “إذا كنا نرغب في تجنب الآثار الأكثر كارثية للتغيرات المناخية”.

وقال أنه “بمجرد التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإنه يتعين تخزينها أو التخلص منها بشكل مثالي؛ إذ تقوم شركة “44.01” هذه العملية من خلال تعدين ثاني أكسيد الكربون في الصخور الصوانية وإزالته من الغلاف الجوي إلى الأبد بأمان وسرعة وفعالية من حيث التكلفة”.