منى فاروق تصر على تعزيز فضيحتها في الأذهان.. شبه عارية مجدداً من أجل “وشم” (فيديو)

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وطن– يبدو أن الفنانة المصرية منى فاروق، تصر على أن تبقى فضيحتها مع المخرج خالد يوسف عالقة في أذهان الناس من أجل وشم.

حيث ظهرت منى فاروق بفيديو جريء جداً، أثناء حصولها على وشم جديد.

شبه عارية من أعلى

وكانت منى فاروق ترتدي بالفيديو فستاناً أسوداً واسعاً، مكشوفاً من أعلى قبل الحصول على وشم.

لكن الأجزاء المكشوفة من الفستان لم تكفي، فظهرت الفنانة المصرية وهي تفتح أزرار الفستان ليبدو صدرها وأكتافها العارية واضحة بشكل فاضح.

وكانت منى تقرأ تعليقات الجمهور عبر البث المباشر على صفحتها، وتقول “مرات أخويا في البث.. أخويا على فكرة عمل تاتو في دبي، هو راح ورجعلنا عامل تاتو”.

وتابعت: “مرات أخويا على فكرة مذيعة راديو قمر”.

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وأردفت: “إحنا عيلة فنانة، ومبدعين”.

وحصلت منى على وشم في النهاية في منطقة الصدر.

هجوم لاذع

لكنها تعرضت لهجوم لاذع من المتابعين الذين رأوا أن جرأتها ستجعل الناس لن تنسى فضيحتها مع خالد يوسف.

وجاء في التعليقات: ” طيب ومكة؟ والخشوع و السجود و الدموع !!”.

وكتب آخر: ” خالد يوسف بيمسي عليكي”.

وقال ثالث: “لو اشتغلت علي نفسها هتبقي بورن ستار عالمية.. وهي كده كده عندها خبره سابقه”.

واعتذرت منى في النهاية عن فيديو الوشم، وقالت بفيديو آخر: “أنا مخدتش بالي إن ده موقف غير لائق.. أنا مش بجحة في الغلط”.