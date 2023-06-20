مقاطع خالد يوسف الجنسية تعود للواجهة بسبب زوجته السعودية (فيديو)

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وطن- ظهرت شاليمار شربتلي زوجة المخرج المصري المثير للجدل خالد يوسف، في لقاء مصور تحدثت فيه بما اعتبرته صراحة معلقة على الأخبار والإشاعات المحيطة بزوجها حول علاقاته النسائية العديدة.

ويأتي هذا بالتزامن مع تسريب مقاطع فاضحة مؤخرا نُسبت لزوجها المخرج خالد يوسف، رفقة الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، المقاطع التي تسببت بحبسهما لفترة قبل الإفراج عنهما فيما كان خالد يوسف خارج مصر وقتها لأزمته مع النظام التي حُلت مؤخرا بعودته.

زوجة خالد يوسف تعلق على مقاطعه الفاضحة

الزوجة “شاليمار شربتلي” وهي رسامة تشكيلية سعودية، أكدت في لقاء أجرته معها الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنها لا تشعر بالغيرة على زوجها خالد يوسف رغم وجود فتيات كثيرات حوله وبالقرب منه في مجال عمله قائلة: “أنا ها غير ليه؟ هو اللي بيغير عليا”.

وبررت ذلك بالقول: “أنا متجوزة مخرج مش شيخ مسجد”، وأضافت زوجة خالد يوسف: “وهو تزوج رسامة، هو يحيط به الكثير من الناس والرسامة كذلك”.

شاليمار البالغة 52 عاماً أوضحت أنها رغم اختلافها فكريا مع زوجها خالد يوسف، فهي سعودية ملكية، وهو بني آدم يحب الاشتراكية وعبدالناصر، إلا أنهما ارتبطا عن قناعة، مؤكدة أنها لا تستمع للإشاعات التي تطال زوجها.

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وتابعت: “خالد يوسف لما كان رومانسي قرر يسمي بنتنا على اسمي شاليمار، وأنا ما بغيرش عليه دا هو اللي بيغير عليَّ”.

ووصفت شاليمار شربتلي، مسلسل سره الباتع بـ”الملحمة”، مشيرة إلى أن علاقتها بالفنانة هالة صدقي قوية لكن مختلفين”.

وأردفت: “ما ليش عتاب على خالد يوسف وهو وقف جنبي في أحلى المواقف، وربنا يخليه ليَّ ولبنتي”.

لكن كلام زوجة خالد يوسف عن حياة زوجها، وعن ثقتها به وعدم شعورها بالغيرة عليه، لم يكن مقنعاً للكثيرين، رغم تعاطف البعض معها، وهو ما بدا من خلال الردود والتعليقات التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي.

ومن ذلك ما أوردته إحدى المعلقات واسمها “هناء محمد”، والتي كتبت تعليقاً لافتا حاولت من خلاله تحليل شخصية زوجة خالد يوسف من خلال كلامها، تقول فيه: “انا مستحملتش اكمل الحوار بس قريت الناس كاتبه برج الدلو.. هيا لو برج دلو يبقي مكمله مع الشخص الغلط لسببين من اسباب كتير: اولها بتتلذذ بتعذيب نفسها ف اصلاح الشخص الغلط و هو عمره ما هيتصلح.. وتاني حاجه ما بتحبش تفشل في حياتها ف بترسم ان حياتها جميله و تعيش ع الوهم”.

وتوصلت هناء إلى نتيجة من وجهة نظرها فرأت أن: “الست دي مدمره من جوه اكيد و مافيش لغه حوار بينها و بين جوزها و بتجلد نفسها كل يوم.. اه هي قويه بس بتبقي ضعيفه قصاد الطرف الاخر..ربنا يعينها”

في حين عبرت “سحر نوح” عن إعجابها بكلام شاليمار، قائلة: “بتعجبني قوي شاليمار ست ناضجه وواعيه ومنفتحه علي الحياه وواثقه في نفسها ومثقفه”

أما “ليالي فاضل” فعلقت تقول: “يعنى هتقولك اه انا بسمع الاشاعات وبشوف الفضايح هى لخصت كل ده فى كلمه واحده انا متجوزة مخرج مش شيخ جامع والباقى مفهوووم”..!

فضيحة منى فاروق وشيما الحاج مع خالد يوسف

ويشار إلى أنه في العام 2019، قرَّرت محكمة جنايات شمال القاهرة في مصر، إخلاء سبيل الفنانة منى فاروق، المتهمة بقضية الفيديوهات الفاضحة مع المخرج المصري وعضو البرلمان خالد يوسف.

وجاء قرار إخلاء سبيل منى فاروق بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، على أن يتم حبسها شهرًا في حالة عدم سداد الكفالة.

وصدر قرار المحكمة بناءً على التقرير الفني بتعذر تحديد ما إذا كانت المتهمة تمكنت من نشر تلك المقاطع من الهاتف الخاص بها من عدمه.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لمنى فاروق وزميلتها شيما الحاج تهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق، بعد انتشار فيديوهات فاضحة لهما مع المخرج خالد يوسف، وقالتا إنهما كانتا متزوجتين منه عرفيًا.

وبعد حبسهما أسابيع على ذمة القضية قررت المحكمة إخلاء سبيلهما بكفالة مالية، كما تم إخلاء سبيل سيدة الأعمال منى الغضبان والإعلامية رنا هويدي بكفالة مالية أيضًا، حيث أنهما كانتا متهمتان في نفس القضية.